Экономист: Запрет Лукашенко на повышение цен приведет к дефициту товаров

  • 7.10.2025, 18:08
Появится «черный рынок».

Запрет на повышение цен, который ввел Александром Лукашенко, приведет к дефициту товаров и появлению «черного» рынка. Об этом в комментарии «АиФ» заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в случае введения подобного запрета в РФ, страну перестанут считать рыночной экономикой.

«Появится дефицит товаров, «черный» рынок. В СССР тоже были регулируемые цены, но у каждого был свой знакомый директор магазина, свой знакомый еще кто-то. Это не рыночное ведение хозяйства», – заявил экономист.

Также Остапкович выразил мнение, что запрет на рост цен отразится на ситуации на рынке уже через шесть-восемь месяцев. Предприниматели не будут продавать товар по низким ценам, так как им это будет не выгодно. По этой причине возникнет дефицит, заключил он.

6 октября Лукашенко в ходе совещания распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси.

