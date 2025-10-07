Экономист: Запрет Лукашенко на повышение цен приведет к дефициту товаров 7.10.2025, 18:08

Появится «черный рынок».

Запрет на повышение цен, который ввел Александром Лукашенко, приведет к дефициту товаров и появлению «черного» рынка. Об этом в комментарии «АиФ» заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в случае введения подобного запрета в РФ, страну перестанут считать рыночной экономикой.

«Появится дефицит товаров, «черный» рынок. В СССР тоже были регулируемые цены, но у каждого был свой знакомый директор магазина, свой знакомый еще кто-то. Это не рыночное ведение хозяйства», – заявил экономист.

Также Остапкович выразил мнение, что запрет на рост цен отразится на ситуации на рынке уже через шесть-восемь месяцев. Предприниматели не будут продавать товар по низким ценам, так как им это будет не выгодно. По этой причине возникнет дефицит, заключил он.

6 октября Лукашенко в ходе совещания распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com