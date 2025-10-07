Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения

Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения3
- 7.10.2025, 18:19
Маневры могут пройти в 2026-м году.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. Его слова приводит агентство «Азертадж».
Он напомнил о широком сотрудничестве тюркских стран сразу в нескольких сферах, в том числе военной и оборонной.
«Предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств — членов Организации тюркских государств», — сказал он.
12-й саммит ОТГ проходит в городе Габала. В организацию входят: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.