7 октября 2025, вторник, 19:30
Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения

Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения
Ильхам Алиев

Маневры могут пройти в 2026-м году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. Его слова приводит агентство «Азертадж».

Он напомнил о широком сотрудничестве тюркских стран сразу в нескольких сферах, в том числе военной и оборонной.

«Предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств — членов Организации тюркских государств», — сказал он.

12-й саммит ОТГ проходит в городе Габала. В организацию входят: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

