В Минске достраивают «элитное» общежитие
- 7.10.2025, 18:32
Где и для кого.
Арендное общежитие на Алибегова находится на завершающем этапе строительства. Специалисты приступили к финальной отделке фасада, сообщили в пресс-службе «Минскстроя».
Сейчас работники заканчивают утеплять участки и наносят декоративную штукатурку.
Через неделю планируют начать и покраску.
Фасад здания будет комбинированным: основную часть покрасят по легкой штукатурке, на уровне первого этажа смонтируют вентилируемый фасад.
Кровля же готова полностью.
Доделать остается витражные системы на лестничных площадках и завершить облицовку крыльца.
Занимаются строители и внутренним убранством общежития: кладут плитку в коридорах, кухнях и санузлах, красят потолки. Совсем скоро в квартирах появятся новые обои.
Затем строители займутся установкой лифтов и продолжат работы над электро- и сантехнической частью здания.
Сухая осень позволила заняться благоустройством территории: на детплощадке смонтировали игровое оборудование, затем уложат и резиновое покрытие.
Новое здание отдадут под арендное общежитие квартирного типа для молодых учителей и врачей. Оно рассчитано на 66 квартир. В здании запроектированы встроенные торговые и офисные помещения. На цокольном же этаже появится гараж-стоянка с зарядной станцией для электромобилей.
В общежитии будут высокие потолки почти в 3,5 м, а также панорамные окна до 2,4 м шириной.
В холлах каждого из этажей предусмотрено место для детских колясок и прочих вещей, есть в здании и просторные игровые комнаты.