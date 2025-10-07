закрыть
7 октября 2025, вторник, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске достраивают «элитное» общежитие

  • 7.10.2025, 18:32
  • 2,070
В Минске достраивают «элитное» общежитие

Где и для кого.

Арендное общежитие на Алибегова находится на завершающем этапе строительства. Специалисты приступили к финальной отделке фасада, сообщили в пресс-службе «Минскстроя».

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Сейчас работники заканчивают утеплять участки и наносят декоративную штукатурку.

Через неделю планируют начать и покраску.

Фасад здания будет комбинированным: основную часть покрасят по легкой штукатурке, на уровне первого этажа смонтируют вентилируемый фасад.

Кровля же готова полностью.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Доделать остается витражные системы на лестничных площадках и завершить облицовку крыльца.

Занимаются строители и внутренним убранством общежития: кладут плитку в коридорах, кухнях и санузлах, красят потолки. Совсем скоро в квартирах появятся новые обои.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Затем строители займутся установкой лифтов и продолжат работы над электро- и сантехнической частью здания.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Сухая осень позволила заняться благоустройством территории: на детплощадке смонтировали игровое оборудование, затем уложат и резиновое покрытие.

Новое здание отдадут под арендное общежитие квартирного типа для молодых учителей и врачей. Оно рассчитано на 66 квартир. В здании запроектированы встроенные торговые и офисные помещения. На цокольном же этаже появится гараж-стоянка с зарядной станцией для электромобилей.

В общежитии будут высокие потолки почти в 3,5 м, а также панорамные окна до 2,4 м шириной.

В холлах каждого из этажей предусмотрено место для детских колясок и прочих вещей, есть в здании и просторные игровые комнаты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников