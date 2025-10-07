В Минске достраивают «элитное» общежитие 7.10.2025, 18:32

2,070

Где и для кого.

Арендное общежитие на Алибегова находится на завершающем этапе строительства. Специалисты приступили к финальной отделке фасада, сообщили в пресс-службе «Минскстроя».

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Сейчас работники заканчивают утеплять участки и наносят декоративную штукатурку.

Через неделю планируют начать и покраску.

Фасад здания будет комбинированным: основную часть покрасят по легкой штукатурке, на уровне первого этажа смонтируют вентилируемый фасад.

Кровля же готова полностью.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Доделать остается витражные системы на лестничных площадках и завершить облицовку крыльца.

Занимаются строители и внутренним убранством общежития: кладут плитку в коридорах, кухнях и санузлах, красят потолки. Совсем скоро в квартирах появятся новые обои.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Затем строители займутся установкой лифтов и продолжат работы над электро- и сантехнической частью здания.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Сухая осень позволила заняться благоустройством территории: на детплощадке смонтировали игровое оборудование, затем уложат и резиновое покрытие.

Новое здание отдадут под арендное общежитие квартирного типа для молодых учителей и врачей. Оно рассчитано на 66 квартир. В здании запроектированы встроенные торговые и офисные помещения. На цокольном же этаже появится гараж-стоянка с зарядной станцией для электромобилей.

В общежитии будут высокие потолки почти в 3,5 м, а также панорамные окна до 2,4 м шириной.

В холлах каждого из этажей предусмотрено место для детских колясок и прочих вещей, есть в здании и просторные игровые комнаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com