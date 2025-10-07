закрыть
Ведущий американского ток-шоу оказался популярнее Трампа

  • 7.10.2025, 18:34
Джимми Киммел

Разрыв оказался существенным.

Опрос, проведенный Economist и YouGov, показал, что президент США Дональд Трамп отстает в рейтинге популярности на 16 пунктов по сравнению с ведущим вечернего шоу Америки Джимми Киммелом. Об этом пишет The Guardian.

Опрос, в котором приняли участие 1656 взрослых жителей Америки, был проведен после временного отстранения ведущего ток-шоу от эфира из-за ссоры с администрацией президента.

Респондентам, в частности, был задан вопрос — положительно ли они относятся к Киммелу и Трампу.

В результате, Киммел поднялся на 3 позиции в рейтинге, а Трамп опустился на 13 позиций. Разрыв оказался существенным - 16 пунктов.

