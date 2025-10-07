В Беларуси введут валютное ограничение 2 7.10.2025, 18:35

2,116

Нацбанк пояснил, для чего придумали новшество.

Беларусам планируют закрыть возможность брать кредиты в иностранной валюте. Это делают для повышения доверия к рублю и снижения рисков для получателей займов. Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Денис Скобялко.

Чтобы внедрить изменение по валюте, планируется внести корректировки в Гражданский кодекс, а также закон о валютном регулировании и валютном контроле.

— Запрет прежде всего направлен на поддержание статуса национальной валюты, страхования наших граждан от финансовых рисков, которые они несут в связи с колебанием курсов валют, — заявил Денис Скобялко. — Полагаем, что данное ограничение позволит укрепить национальную валюту, будет способствовать повышению доверия населения к беларусскому рублю.

Напомним, «cовет республики» 7 октября одобрил законопроект, которым намерены ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Кроме этого власти планируют запретить выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно возможное новшество — ввести ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

