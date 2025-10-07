закрыть
Дамаск и курды договорились о прекращении огня

  • 7.10.2025, 18:40
Фото: РБК

На всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии.

Глава Минобороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) договорились о прекращении огня на всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает информагентство SANA.

Накануне СДС атаковали сирийские контрольно-пропускные пункты сил безопасности в квартале Шейх-Максуд на севере Алеппо и обстреляли близлежащие жилые районы. Официальный представитель МИД Сирии Нуреддин Баба заявил, что в результате атак пострадали 25 гражданских лиц.

Минобороны Сирии заявило, что недавние передвижения армии на севере и северо-востоке являются частью запланированной передислокации, а не началом новых военных операций.

