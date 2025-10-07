Airbus А320 назвали самым массовым пассажирским лайнером в истории 1 7.10.2025, 18:42

Семейство самолетов Airbus A320 превзошло Boeing 737.

Семейство самолетов Airbus A320 стало самым продаваемым в истории гражданской авиации, превзойдя по общему количеству выпущенных лайнеров своего основного конкурента — Boeing 737. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Cirium.

Согласно отчету, многолетний рекорд Boeing был побит после того, как 6 октября самолет Airbus A320 доставили саудовской авиакомпании Flynas, в результате чего поставки A320 с момента начала эксплуатации в 1988 году достигли 12 260 самолетов. В Airbus пока не прокомментировали это достижение.

Airbus, уже являющийся мировым лидером по годовым поставкам самолетов, достиг пика в конкурентной борьбе на рынке узкофюзеляжных лайнеров. В настоящее время Airbus расширяет производство в США и Китае, отмечает агентство.

В Reuters добавили, что Boeing и Airbus, как ожидается, представят новые модели этого сегмента в следующем десятилетии, однако на конференции ISTAT в Праге 6 октября оба производителя заявили, что вряд ли приступят к разработке в ближайшее время, поскольку ждут прогресса в технологии двигателей.

