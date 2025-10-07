Всемирный банк предсказал экономике России трехлетний застой 2 7.10.2025, 19:10

Подробности.

Замедление экономики – это не «управляемое охлаждение», как говорят в правительстве, а вход в застой, следует из обновленного прогноза Всемирного банка. Он ожидает, что до 2028 г. экономический рост в России не превысит 1%. По сравнению с июньской версией ожидаемый рост ВВП снижен с 1,4% до 0,9% в этом году, с 1,2% до 0,8% в следующем и с 1,2% до 1% в 2027 г., передает The Moscow Times.

Ухудшены большинство основных параметров. ВБ ожидает сокращения инвестиций уже по итогам этого года (на 0,4%), в следующем году они уменьшатся на 0,2% и вернутся к росту лишь в 2027 г. (1,1%). Замедлится рост потребления, особенно частного – оно будет расти чуть более, чем на 1% в год.

Строить прогнозы российской экономики сейчас сложно, признает ВБ: война ее сильно изменила, а многие данные стали недоступны. Но его эксперты не видят факторов, которые позволили бы избежать застоя. Цены на нефть упали, а с ними экспорт и доходы бюджета. Государственные расходы при этом стабилизировались – больше не стоит уповать на бюджетный стимул, а частный спрос и инвестиции подрываются высокими ставками, отмечает ВБ. К тому же дефицит кадров продолжит ограничивать рост.

ВБ не разделяет оптимизма властей насчет сокращения бюджетного дефицита. Минфин ожидает «дыру» 2,6% ВВП в этом году и ее постепенного снижения до 1,6% в следующем и 1,2-1,3% в 2027-2028 гг. По прогнозу ВБ, в этом году дефицит составит 2,9% ВВП, а следующие два года будет немногим меньше – 2,7% ВВП.

Зато ВБ верит в успех в борьбе с инфляцией: его прогноз – 7,5% в этом году, 4,5% в 2026-м и 4% в 2027-м.

Другие эксперты тоже постепенно снижают ожидания в отношении российской экономики. Близкий к властям аналитический центр ЦМАКП в сентябре ухудшил прогноз роста с 1-1,4% до 0,7-1% в этом году, с 1,5-1,8% до 1,4-1,7% в следующем, с 1,8-2,2% до 1,3-1,7% 2027 г. и с 1,9-2,3% до 1,5-1,9% в 2028 г. Августовский консенсус-прогноз Центра развития ВШЭ – рост на 1,2% в этом году, 1,4% в следующем и 1,7% в 2027-2028 гг. Консенсус 33 аналитиков, опрошенных Центробанком (зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал его «вторым мнением» для регулятора) в сентябре также был ухудшен: 1,2% в этом году, 1,6% в следующем и 1,9-2% в 2027-2028 гг. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец прогнозирует рост ВВП в этом и следующем году ниже 1%.

