7 октября 2025, вторник, 19:31
Соболенко заработала в этом сезоне больше $12 миллионов призовыми

2
  • 7.10.2025, 19:16
Арина Соболенко

Белоруска превосходит Игу Свентек из Польши почти на $2,8 миллиона.

Белорусская теннисистка уверенно лидирует не только в мировом рейтинге, но и по заработанным за сезон призовым.

Ее доход составляет $12,133 миллиона.

Она почти на 2,8 млн опережает ближайшую преследовательницу Игу Cвентек.

Белоруска сейчас пребывает в Ухане, где попытается в четвертый раз завоевать трофей. Также ей предстоит участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который стартует 3 ноября.

