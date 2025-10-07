Соболенко заработала в этом сезоне больше $12 миллионов призовыми 2 7.10.2025, 19:16

Арина Соболенко

Белоруска превосходит Игу Свентек из Польши почти на $2,8 миллиона.

Белорусская теннисистка уверенно лидирует не только в мировом рейтинге, но и по заработанным за сезон призовым.

Ее доход составляет $12,133 миллиона.

Она почти на 2,8 млн опережает ближайшую преследовательницу Игу Cвентек.

Белоруска сейчас пребывает в Ухане, где попытается в четвертый раз завоевать трофей. Также ей предстоит участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который стартует 3 ноября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com