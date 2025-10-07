Соболенко заработала в этом сезоне больше $12 миллионов призовыми

Соболенко заработала в этом сезоне больше $12 миллионов призовыми2
- 7.10.2025, 19:16
Белоруска превосходит Игу Свентек из Польши почти на $2,8 миллиона.
Белорусская теннисистка уверенно лидирует не только в мировом рейтинге, но и по заработанным за сезон призовым.
Ее доход составляет $12,133 миллиона.
Она почти на 2,8 млн опережает ближайшую преследовательницу Игу Cвентек.
Белоруска сейчас пребывает в Ухане, где попытается в четвертый раз завоевать трофей. Также ей предстоит участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который стартует 3 ноября.