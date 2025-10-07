Ночная операция полка «Азов»: дроны уничтожили танки, орудия и минометы 7.10.2025, 20:20

1,064

Видео.

Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ «Азов» провели ночную боевую операцию по уничтожению техники и вооружения оккупантов.

Операторы дронов поразили два танка, шесть орудий, минометы и вражеские позиции как на передовой, так и в тылу.

«Каждый сброшенный на головы врагов боеприпас уменьшает наступательные возможности оккупантов, разрушает их огневую поддержку и логистику», - говорится в комментарии под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com