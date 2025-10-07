закрыть
Ночная операция полка «Азов»: дроны уничтожили танки, орудия и минометы

  • 7.10.2025, 20:20
  • 1,064
Ночная операция полка «Азов»: дроны уничтожили танки, орудия и минометы

Видео.

Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ «Азов» провели ночную боевую операцию по уничтожению техники и вооружения оккупантов.

Операторы дронов поразили два танка, шесть орудий, минометы и вражеские позиции как на передовой, так и в тылу.

«Каждый сброшенный на головы врагов боеприпас уменьшает наступательные возможности оккупантов, разрушает их огневую поддержку и логистику», - говорится в комментарии под видео.

