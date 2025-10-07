Ночная операция полка «Азов»: дроны уничтожили танки, орудия и минометы
- 7.10.2025, 20:20
Видео.
Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ «Азов» провели ночную боевую операцию по уничтожению техники и вооружения оккупантов.
Операторы дронов поразили два танка, шесть орудий, минометы и вражеские позиции как на передовой, так и в тылу.
«Каждый сброшенный на головы врагов боеприпас уменьшает наступательные возможности оккупантов, разрушает их огневую поддержку и логистику», - говорится в комментарии под видео.