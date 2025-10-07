В Беларуси начали прививать от гриппа 7.10.2025, 20:26

Что нужно знать.

Минздрав объявил о начале массовой вакцинации против гриппа, сообщает пресс-служба ведомства. По словам медиков, сейчас лучшее время, чтобы сделать инъекцию сертифицированным препаратом.

В первую очередь, привиться необходимо тем, кто находится в группе риска и может тяжело перенести грипп.

Сами учреждения здравоохранения уже подготовились к массовой кампании: в наличие поступил бесплатный препарат.

Осенью традиционно подрастает заболеваемость респираторными инфекциями. В то же время октябрь-ноябрь считают лучшим периодом для вакцинопрофилактики гриппа и ковид-инфекции.

Как отметили в Минздраве, активно прививаться начали еще на прошлой неделе и делали это целыми предприятиями.

Для проведения кампании в медучреждения доставили препарат «Гриппол-плюс».

«Вакцина прошла контроль качества, поступила в организации здравоохранения, и сегодня мы начинаем эту массовую кампанию», – рассказала главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

По данным профильного ведомства, в 2024-м вакцинацию прошли около 20% населения страны. Медики напомнили: в группе риска находятся люди с серьезными соматическими и прочими подобными заболеваниями. Для них вакцинация крайне желательна.

