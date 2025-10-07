Volvo представила финальную версию универсала V60 1 7.10.2025, 20:43

Модель получила название Performance Edition.

Шведский автопроизводитель Volvo представил обновленную версию своего популярного универсала V60, которая получила название Performance Edition. Эта модификация станет последней перед завершением производства модели.

Новинка оснащена плагин-гибридной установкой мощностью 455 л.с. и полным приводом. Благодаря этому V60 T8 AWD Performance Edition разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, сохраняя при этом экономичность - запас хода на электротяге составляет до 92 км.

В базовую комплектацию входит специальное программное обеспечение Polestar, которое улучшает реакцию на нажатие педали акселератора. Визуально модель отличается черными эмблемами на крышке багажника и доступна в двух вариантах оформления - Bright (с хромированными деталями) и Dark (с черными акцентами).

Volvo V60 T8 AWD Performance Edition предлагается в двух комплектациях: Plus Performance Edition от €58995 и Ultra Performance Edition от €62995.

