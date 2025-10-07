закрыть
7 октября 2025, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке

  • 7.10.2025, 20:50
Трамп: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США снова заявил, что разочарован Путиным.

Завершить войну России против Украины может оказаться сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке.

Об этом во время встречи с премьером Канады Марком Карни заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, сделка по установлению мира на Ближнем Востоке уже близка к заключению. После того, как «были убиты десятки миллионов людей», есть шанс на завершение войны.

Трамп также добавил, что в то же время война РФ против Украины продолжается, на прошлой неделе «было убито 7 812 человек». Это в основном солдаты.

«Это безумие - просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток», - отметил президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников