Новые автобусные рейсы в Польшу и Литву будут ходить из Минска 1 7.10.2025, 20:54

С 10 октября.

Новые рейсы в Польшу и Литву начнут курсировать уже с пятницы, 10 октября, билеты на них уже в продаже, сообщили в сервисе «Атлас».

Минск — Белосток

Из Минска в Белосток можно будет доехать за 105 рублей. В компании отметили, что Белосток сегодня остается самым доступным направлением для поездок в ЕС.

Пока автобус будет курсировать лишь по пятницам. Выезд из Минска — в 21:15. По расписанию поездка займет около 9 часов, но стоит учитывать границу: на этом направлении очереди — обычное дело.

В Минск из Белостока автобус будет отправляться по воскресеньям в 19:40.

Минск — Каунас

Новый рейс Минск — Каунас проходит сразу через два литовских аэропорта — в Вильнюсе и Каунасе.

Отправление автобуса из Минска — в 04:00. В Каунас, на конечную, автобус по расписанию прибывает в 12:30. Время в пути — 8 часов 30 минут.

— Очередей на границе с Литвой в последнее время не фиксируется, поэтому автобус следует четко по расписанию, — отмечают в «Атласе».

Обратно из Каунаса автобус выезжает в 22:30. В 23:15 он заезжает в местный аэропорт, в 00:30 — в воздушную гавань Вильнюса.

На этом рейсе работает не маршрутка, а полноформатный комфортный автобус. Пока он курсирует через день, но в будущем плотность рейсов может возрасти.

Стоимость поездок на эти рейсы снижена. Сейчас билет из Минска до Каунаса можно купить за 280 рублей. Обычная цена составляет 330—350 рублей.

