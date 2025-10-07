Новые автобусные рейсы в Польшу и Литву будут ходить из Минска

Новые автобусные рейсы в Польшу и Литву будут ходить из Минска1
- 7.10.2025, 20:54
С 10 октября.
Новые рейсы в Польшу и Литву начнут курсировать уже с пятницы, 10 октября, билеты на них уже в продаже, сообщили в сервисе «Атлас».
Минск — Белосток
Из Минска в Белосток можно будет доехать за 105 рублей. В компании отметили, что Белосток сегодня остается самым доступным направлением для поездок в ЕС.
Пока автобус будет курсировать лишь по пятницам. Выезд из Минска — в 21:15. По расписанию поездка займет около 9 часов, но стоит учитывать границу: на этом направлении очереди — обычное дело.
В Минск из Белостока автобус будет отправляться по воскресеньям в 19:40.
Минск — Каунас
Новый рейс Минск — Каунас проходит сразу через два литовских аэропорта — в Вильнюсе и Каунасе.
Отправление автобуса из Минска — в 04:00. В Каунас, на конечную, автобус по расписанию прибывает в 12:30. Время в пути — 8 часов 30 минут.
— Очередей на границе с Литвой в последнее время не фиксируется, поэтому автобус следует четко по расписанию, — отмечают в «Атласе».
Обратно из Каунаса автобус выезжает в 22:30. В 23:15 он заезжает в местный аэропорт, в 00:30 — в воздушную гавань Вильнюса.
На этом рейсе работает не маршрутка, а полноформатный комфортный автобус. Пока он курсирует через день, но в будущем плотность рейсов может возрасти.
Стоимость поездок на эти рейсы снижена. Сейчас билет из Минска до Каунаса можно купить за 280 рублей. Обычная цена составляет 330—350 рублей.