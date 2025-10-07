СВР Украины: Кремль боится, что возвращение оккупантов с фронта может угрожать режиму Путина 7.10.2025, 21:32

1,476

Военные и мобилизованные заключенные могут превратиться в источник социального взрыва.

В России беспокоятся из-за того, что возвращение с войны против Украины десятков тысяч оккупантов и бывших заключенных спровоцирует всплеск преступности и социальную дестабилизацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По их данным, ситуацию сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды и мафиозные группировки. Российские власти якобы признают, что и сейчас демобилизация солдат может принести «серьезные внутренние риски».

«По оценкам Кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности Путину», – сообщают в СВР.

Отмечается, что вопрос не только в психологических травмах, полученных на фронте, или криминальном прошлом значительной части военных. Катализатором может стать резкий контраст между фронтовыми выплатами и уровнем мирной жизни – зарплата и бонусы оккупантов в несколько раз превышают средние доходы по стране.

«Вернувшись к реальности низких зарплат и разрушенной экономики, ветераны могут превратиться в источник социального взрыва», – говорят в разведке.

Ситуация осложняется и тем, что к войне против Украины привлечены десятки тысяч осужденных. По данным российской службы исполнения наказаний, было мобилизовано от 120 000 до 180 000 заключенных. Значительная часть из них уже вернулись в российские города, где растет количество тяжких преступлений с участием лиц со статусом военнослужащих.

По данным внешней разведки, с 2023 года в военные суды поступило не менее 989 дел по статьям об убийствах и тяжких избиениях, повлекших смерть. Также возросло и количество приговоров по этим статьям: в 2022 году – 38, в 2023-м – уже 266, в 2024-м – 346, а только за девять месяцев 2025 года суды рассмотрели 377 новых дел.

Власти РФ реагируют на это тем, что усиливают репрессивные механизмы. В частности, службе исполнения наказаний разрешили шире применять спецсредства против заключенных – от дубинок и электрошокеров до собак и водометов. Формально, это сделано якобы для «защиты персонала», а фактически – чтобы иметь возможность контролировать заключенных, которые становятся все более агрессивными.

«Возвращение с фронта людей, которые привыкли к насилию и безнаказанности, может обернуться для кремля новой внутренней войной. Если в начале именно эти ветераны были опорой режима, то со временем именно они могут стать силой, которая развалит россию изнутри», – отметили в разведке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com