Турция провела испытания своей новой системы ПВО 7.10.2025, 22:07

Она успешно поразила цель на побережье Черного моря.

Турция провела испытания своей новой системы противовоздушной обороны (ПВО) GÖKSUR. Она успешно поразила цель на побережье Черного моря.

Об этом сообщает Defence Blog.

Ракета GÖKSUR IIR с инфракрасным искателем поразила цель на расстоянии более 11 километров. Ее запускали с вертикальной пусковой системы GÖKSUR 100-N, разработанной компанией ASELSAN.

Отмечается, что это был первый успешный перехват морской цели ракетой, полностью разработанной и изготовленной в Турции.

Во время средней фазы полета ракетой управляли через канал передачи данных, а на конечной фазе она самостоятельно обнаружила и отслеживала цель до момента поражения.

Серия систем ПВО GÖKSUR предназначена для обеспечения эффективной точечной обороны наземных платформ. Она способна перехватывать противокорабельные и крылатые ракеты над поверхностью моря, а также БПЛА и боевые самолеты.

«Способность системы противодействовать низколетящим высокоскоростным угрозам над водой особенно важна, поскольку ракеты, летящие над поверхностью моря, предназначены для избежания обнаружения радарами и преодоления систем обороны кораблей», - говорится в статье.

Система GÖKSUR имеет технологию поиска, автономного наведения и возможности вертикальной защиты. Она должна повысить живучесть турецких военно-морских платформ и расширить их многоуровневую архитектуру обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com