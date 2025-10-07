закрыть
Украинские воины под огнем вывели бабушку в зону эвакуации

  • 7.10.2025, 22:28
Украинские воины под огнем вывели бабушку в зону эвакуации

Видео.

Военнослужащие одной из рот 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого пешком вывели из села Новогригорьевка, которое оказалось на линии боевого столкновения, пожилую женщину и ее внука в зону эвакуации.

Об этом военные подразделения сообщили NV.

По словам командира батальона Олега с позывным Аллигатор, эвакуацию гражданских невозможно было организовать с привлечением транспорта из-за чрезвычайно высокой активности российских беспилотников.

Он отметил, что для вражеских БпЛА автомобильная техника является приоритетной целью, поэтому в такой ситуации командование приняло решение проводить эвакуацию гражданских пешком и днем.

«В нашем районе боевых действий ночью уже почти никто не передвигается. Днем хоть как-то можно слиться с местностью. Ночью — ты как на ладони благодаря тепловизорам», — рассказывает Аллигатор.

Операцию возглавил командир роты, которая отвечает за оборону села. Операторы БпЛА с помощью дронов указывали эвакуационной группе путь выхода.

По словам военных, эвакуация длилась полтора часа и прошла успешно. Сейчас гражданские находятся в безопасном месте. Ни один из военнослужащих не получил ранений.

