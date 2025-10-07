закрыть
Россия в ближайшие годы потеряет более 100 иностранных самолетов

Гражданская авиация РФ может потерять треть парка.

Отрезанные санкциями от возможности закупать новые лайнеры и получать для них запчасти и техобслуживание, российские авиакомпании в ближайшие годы могут потерять десятки летающих лайнеров, передает The Moscow Times.

По пессимистичному прогнозу, к 2030 году из парка перевозчиков могут выбыть 109 иностранных самолетов, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В общей сложности, гражданская авиация в ближайшие 6 лет может потерять треть парка, предупредил он. В добавок к Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, в утиль придется сдать 230 отечественных воздушных судов, которым сейчас 40, 50 или даже 60 лет.

«По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Помимо этого, планируем к выбытию 200 вертолетов — это 190 отечественных вертолетов и 10 иностранных», — цитирует Ядрова ТАСС.

По данным Росавиации, сейчас парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых «на крыле» — 1088.

Чтобы заменить ставшие недоступными Boeing и Airbus, российские власти запустили масштабную программу возрождения авиапрома, поставив цель довести производство гражданских самолетов до рекордных с советских времен уровней. Еще в 2023 году отечественные авиазаводы должны были выпустить 5 гражданских самолетов, в прошлом году добавить еще 40, а в текущем году довести производство до 82 единиц — уровня, которого не было ни разу в современной истории России.

В реальности за 2022-25 гг флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов — 12 «суперджетов» и один Ту-214, писал Reuters со ссылкой на данные на данные ch-aviation — швейцарского сервиса авиаданных и статистики. В 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам лишь один.

Столкнувшись с резким ростом числа авиаинцидентов, которое в прошлом году стало максимальным за 6 лет, российские авиавласти идут на отчаянные меры. В прошлом году они обращались к Казахстану, Кыргызстану, Кувейту и Катару с просьбой сдать самолеты в аренду, чтобы закрыть потребности во внутренних перевозках. В 2025 году аналогичную просьбу Москва озвучила Эфиопии, но получила отказ. «Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — заявил Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

