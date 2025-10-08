закрыть
8 октября 2025, среда
Ангела Меркель «объяснила», почему Европа не остановила войну в Украине

  • 8.10.2025, 8:17
Ангела Меркель «объяснила», почему Европа не остановила войну в Украине
Ангела Меркель
Фото: Stefan Sauer/dpa

Последствия этого ощущаются до сих пор.

Европа вновь возвращается к вопросу, могла ли ее разобщенность стать одной из причин начала войны в Украине. Бывший канцлер Германии напомнила о неудачных попытках убедить Кремль пойти на уступки еще в 2021 году — и признала, что единый голос ЕС тогда так и не прозвучал.

Об этом сообщает The Telegraph.

Неудачные попытки договориться с Кремлем

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что летом 2021 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они пытались создать новый формат переговоров с Кремлем от имени всего Европейского союза. По ее словам, идея заключалась в том, чтобы Европа говорила с Россией единым голосом, однако инициатива провалилась.

Против выступили страны Балтии и Польша, опасавшиеся, что такие переговоры только усилят позиции Москвы. В итоге каждая европейская страна действовала по отдельности, а российский диктатор получил сигнал о слабости и отсутствии единства в ЕС.

Меркель отметила, что Европа так и не смогла выработать общую стратегию в отношении России, а «разногласия между союзниками лишь усугубили ситуацию». По ее словам, последствия этого ощущаются до сих пор.

