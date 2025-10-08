Трамп снова заявил, что Путин его разочаровал
- 8.10.2025, 8:36
Президент США признал, что надеялся на легкое урегулирование войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп поделился, что очень разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку считал, что войну в Украине можно будет легко урегулировать. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с премьером Канады Марком Карни.
«Я думал, что это будет просто... Я был очень разочарован им, потому что считал, что это можно будет легко урегулировать», - сказал Трамп.
При этом, он добавил, что возможно, закончить войну в Украине будет труднее, чем на Ближнем Востоке.
«Но, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток. Посмотрим, что произойдет на Ближнем Востоке», - добавил президент США.
Глава Белого дома снова поделился статистикой, что на войне в Украине еженедельно гибнут более 7 тысяч военных и назвал это «безумием».