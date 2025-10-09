Набиуллина взбунтовалась против национализации Путина 9.10.2025, 2:06

Эльвира Набиуллина

Подробности.

Волна национализации частных компаний, которая затронула активы на $50 млрд и стала крупнейшим переделом собственности в России с 1990-х, вызвала вопросы у Центробанка.

ЦБ привел к выводу, что ряд сделок по изъятию компаний в госсобственность нарушили права миноритарных акционеров, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, некоторые чиновники Центробанка и Минфина ставят под сомнение практику национализации, в которой видят возвращение к командой экономике советского типа.

По словам трех источников Reuters, ЦБ возбудил административное производство в отношении Росимущества — подчиненного правительству федерального агентства, которое управляет госсобственностью РФ. Причиной стала национализация «Южуралзолота» (ЮГК): государство забрало 67,8% акций, которые принадлежали миллиардеру Константину Струкову, но при этом не выставило оферту на обязательный выкуп бумаг у миноритариев.

Российский закон об акционерных обществах требует от новых владельцев долей свыше 30% сделать предложение о выкупе в течение 35 дней после смены собственника. И ЦБ настаивает, чтобы государство ему последовало - предложило выкуп акционерам, в том числе тем, кто покупал бумаги «Южуралзолота» на IPO в 2023 году. «Действия государства в деле ЮГК подрывают последние остатки прав частной собственности в России», — сказал один из источников Reuters, знакомый с обсуждениями.

Государство фактически обесценило доли частных инвесторов, купивших акции на открытом рынке и не имеющих отношения ни к судебному делу, ни к бывшему владельцу компании Струкову, пояснил он.

ЮГК провела одно из крупнейших IPO в России в 2023 году, позиционируя себя как «тихую гавань» на фоне бегства иностранного капитала. Около 10% акций компании сейчас в свободном обращении.

«Как теперь убедить кого-то покупать акции? — жалуется источник Reuters, близкий к ЦБ. — Долгосрочный вред для экономики от таких действий намного превышает выгоду от любых миллиардов, которые они изымают». По данным Reuters, с жалобой в Центробанк обратилась Мосбиржа, после чего регулятор, в свою очередь, обвинил в нарушении закона Росимущество.

Юристы расходятся в оценках того, насколько правомерны претензии биржи и ЦБ. Карим Файзрахманов, партнер адвокатского бюро Forward Legal, полагает, что у государства возникла обязанность направить обязательное предложение миноритариям.

«Перечень исключений из правила об обязательном предложении предусмотрен в законе. И, строго говоря, приобретение акций в результате изъятия их по коррупционным основаниям таким исключением не является. Следовательно, если нет каких-то специальных исключений, которые касаются конкретно «Южуралзолота», — поясняет он.

Маргарита Шульгина, адвокат коллегии адвокатов Delcredere, считает, что государство не должно направлять обязательное предложение миноритариям, поскольку не является приобретателем пакета акций в рамках рыночной сделки и не будет конечным покупателем.

«Исходя из складывающейся практики и закона, мы полагаем, что обязательное предложение будет направлено миноритарным акционерам уже после того, как Росимущество продаст пакет акций новому покупателю. Именно новый владелец акций и будет делать обязательное предложение», — пояснила Шульгина.

При этом Шульгина не исключила, что некоторые миноритарии будут не согласны с таким подходом и обратятся в суд с исками к Росимуществу.

По словам одного из источников Reuters, у государства в бюджете нет средств на выкуп, а длительные процедуры оценки и проверки мешают приватизации изъятых активов.

Одним из решений может стать быстрая продажа активов, при которой обязанность по выкупу перейдёт к новым владельцам. Источники добавили, что новый указ Владимира Путина об ускоренной продаже имущества мог бы в этом помочь.

