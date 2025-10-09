Дроны атаковали Волгоградскую область: горит завод «Лукойла»
Пылает крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе РФ.
В ночь на 9 сентября дроны-камикадзе атаковали газоперерабатывающий завод «Лукойл» в Волгоградской области. В результате ударов на территории предприятия возникли два очага возгорания.
Пожары на заводе зафиксировали спутники. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Supernova+.
Результаты дроновой атаки
Местные жители подтвердили, что после прилета дронов на территории Коробковского газоперерабатывающкго завода в поселке Котово Волгоградской области начался пожар.
При этом российские чиновники также признали факт поражения предприятия. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на территории региона горят объекты топливно-энергетического комплекса. Также он пожаловалися, что повреждено здание котельной в Волгоградской области.
«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса. В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», – написал глава региона.
Согласно данным картографической платформы NASA FIRMS, на территории объекта зафиксирован крупный пожар. Спутники зафиксировали местоположение активных пожаров и тепловых аномалий на предприятии.
Что известно о предприятии
Коробковский газоперерабатывающий завод – это крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе РФ. Специализируется на переработке попутного нефтяного газа и природного газа. Завод входит в структуру компании «Лукойл».
Предприятие осуществляет комплексную переработку сырья для получения ценных фракций углеводородов. Переработка включает сепарацию природного газа от воды, механических примесей и сероводорода, сжатие газа в компрессорном цехе, осушку газа и конденсата.
Завод играет важную роль в сфере рационального использования попутного нефтяного газа в регионе, предотвращая его сжигание. Производственная мощность завода заявлена на уровне 0,45 млрд кубометров газа в год.
Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. С начала августа Украина осуществила по меньшей мере 28 атак на российские НПЗ.