9 октября 2025, четверг
Пролог к «Томагавкам»

  • Тарас Загородний
  • 9.10.2025, 8:07
Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФ.

Мог ли Трамп ничего не говорить о «Томагавках»? Мог - особой нужды комментировать этот вопрос публично не было. В чем же тогда причина суеты вокруг передачи Украине «Томагавков» (и другого дальнобойного оружия)?

На мой взгляд, главная причина - в том, что американцы имеют убедительные доказательства (вероятно - спутниковое слежение) успехов украинской ракетно-дроновой программы. Несмотря на то, как о ней пишут штатные и внештатные «зрадофилы», я давно утверждал и продолжаю утверждать: поставлять серьезное вооружение начнут тогда, когда увидят, что Украина способна сама производить оружие.

Дело не в «красивых глазах», а в стремлении взять войну под контроль и не допустить, чтобы Украина самостоятельно определяла темп и масштабы так называемой «эскалации». Россия для Запада всегда была приоритетом - и это влияло на все решения. Именно поэтому Украину неоднократно давили и требовали уничтожать остатки собственных ракет, например типа SCUD, и поднимали истерику вокруг попыток восстановить собственное производство после 2014 года.

Первые удары по нефтеперерабатывающим заводам в прошлом году вызвали истерику в США, потому что Украина продемонстрировала субъектность: она начала сама определять, куда и когда бить, а не ждать поставок в виде мелких партий оружия с многочисленными перерывами.

Эту циничную, но прагматичную логику коротко очертил Кисинджер в 2023 году, когда, отступив от предыдущей позиции, он заявил, что принятие Украины в НАТО следует рассматривать с учетом контроля и стабильности в Европе - чтобы не допустить окончательного разгрома России. Такое изменение риторики совпало с первыми заметными успехами - в частности Харьковской операцией - и, возможно, было вызвано осознанием того, что дальнейшее ослабление России может привести к непредсказуемым последствиям.

По состоянию на сейчас Украина значительно расширила радиус своих ударов по России - больше, чем это представлял себе Кисинджер. Он не учитывал возможности создания оружия не только западного образца; это делает Украину серьезной военной силой в евразийском пространстве, с которой приходится считаться и США. А лучше попытаться контролировать, потому что второй раз фокус с разоружением Украины под прикрытием красивых заявлений уже не получится.

Другой аспект «суеты» американцев, на мой взгляд, связан с тем, что масштабирование ракетного производства в Украине, совместно с ЕС, увеличивает оборонную автономию Европы от США. Американцы неохотно продают такую технику в ЕС; возникает возможность построить независимую европейскую систему - под контролем ЕС или Украины. Вот над чем действительно стоит пошевелиться.

Тарас Загородний, «Фейсбук»

