9 октября 2025, четверг, 9:47
Лукашенко лебезил перед хранителем своих денег

  • 9.10.2025, 8:17
  • 8,152
Лукашенко лебезил перед хранителем своих денег

Есть подводная часть айсберга.

Политический аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский в комментарии «Филину» рассказал о визите в Минск султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида.

Сообщается, что обсуждался «спектр вопросов двустороннего сотрудничества» и «углубление торгово-экономических отношений».

— Что на самом деле может стоять за этой встречей?

— Думаю, главные договоренности этого визита остались за кадром. Есть подозрения, что речь идет о бизнес-интересах семьи Лукашенко, — отмечает Класковский. — На переговорах присутствовал старший сын правителя Виктор, который официально никаких государственных должностей не занимает.

Между тем очевидно, что Виктор Лукашенко играет закулисную роль в контактах с Оманом и другими аравийскими монархиями — он часто туда летает. Здесь трудно привести какие-то доказательства, но есть факт: товарооборот за прошлый год с Оманом составил всего пять миллионов долларов, а это — гроши.

Понятно, что при таком товарообороте устраивать встречи с помпой — ну, здесь овчинка выделки не стоит. Значит, есть подводная часть айсберга.

Ходят разговоры, что семья Лукашенко прячет на Аравийском полуострове свои деньги. Конечно, не пойман – не вор. Но, если есть излишки средств, то логично их прятать там, куда трудно дотянуться Западу и Америке.

Кроме того, обращает внимание политический аналитик, во время встречи была подписана декларация о намерениях построить в Беларуси еще один целлюлозно-картонный комбинат.

— Это вызывает удивление, потому что подобное предприятие есть в Добруше, есть комбинат в Светлогорске, который сейчас находится в кризисном положении. То есть, картон и так девать некуда, зачем еще одно предприятие?

Видимо, здесь соображение вроде «раскрутим этого богатого монарха на деньги, главное — их распилить», а будет ли это предприятие рентабельным, будет ли спрос на продукцию — об этом не думают.

— Если основная цель таких встреч — это лоббирование бизнес-интересов семьи Лукашенко, то зачем устраивать официальные визиты с помпой? Такие разговоры, наверное, могли бы вестись и через личные контакты.

— Это делается для пиара. Действительно, можно было бы решить эти дела по-тихому. Оно так и делается, потому что бизнес-джет Лукашенко то и дело летает на Аравийский полуостров. Так что закрытые контакты тоже есть.

Но Лукашенко важно лишний раз показать, что никакой изоляции у него нет. Он очень доволен этим визитом. Тут еще само словечко «султан», видимо, звучит для него очень притягательно.

Лукашенко себя не может султаном объявить, хотя де-факто по многим параметрам вышел на этот титул. И то, что прилетел сам султан, очень ему льстит — он даже провожал его лично в аэропорту, хотя протоколом это не предусмотрено. Видно было, что Лукашенко хочет угодить этому гостю.

