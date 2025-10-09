закрыть
Трамп назвал вероятную дату обмена заложников между Израилем и ХАМАС

  • 9.10.2025, 8:20
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США также объявил, что его администрация «создает Совет мира».

В рамках первой фазы мирного соглашения, которого достигли Израиль и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

«Главное - это освобождение заложников. Предположительно, в понедельник (13 октября. - ред.)», - сказал президент в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Президент также объявил, что его администрация «создает Совет мира», который должен обеспечить длительное прекращение конфликта в регионе.

Восстановление Газы и миссия ООН

Кроме того, Трамп заявил о готовности «других стран» Ближнего Востока помочь в восстановлении Газы, но не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

«Мы считаем, что Газа станет гораздо более безопасным местом, и это будет территория, которую отстроят. Другие страны региона помогут в ее восстановлении, поскольку они имеют огромные богатства и хотят, чтобы это произошло», - сказал президент.

Он добавил, что США также будут участвовать, чтобы «помочь сделать этот процесс успешным» и обеспечить длительную мирную жизнь в анклаве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций будет «поддерживать полное выполнение» соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

«ООН расширит предоставление стабильной и принципиальной гуманитарной помощи и будет способствовать восстановлению и реконструкции Газы», - сказал Гутерреш.

План по завершению войны в Секторе Газа

На прошлой неделе Дональд Трамп выдвинул план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного «Совета мира», который будет наблюдать за «технократическим, аполитичным палестинским комитетом», отвечающим за ежедневное управление Газой. Председателем Совета станет сам Трамп и бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.

6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. По нему, скоро все заложники будут освобождены, а Израиль отведет войска к согласованной линии.

В начале следующей недели президент США посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху. Запланировано выступление лидера в израильском Кнессете.

