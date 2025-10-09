закрыть
9 октября 2025, четверг, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россия действительно «бумажный медведь»

3
  • 9.10.2025, 8:41
  • 5,500
«Россия действительно «бумажный медведь»

И на это есть только одна причина.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно высказал мнение, что Россия является «бумажным тигром». Этот термин в свое время использовал Мао Цзэдун в отношении США и капиталистического мира.

Александр Дж. Мотыль, профессор политических наук в Ратгерском университете в Ньюарке в своем материале для The Hill обратил особое внимание на реакцию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тогда рупор Кремля заявил, что «Россия отнюдь не является тигром» и традиционно ее считают медведем.

«Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь... В ней нет ничего бумажного», – сказал Песков.

По мнению Мотыля, эти слова заслуживают более детального рассмотрения. Он согласился с позицией Пескова о том, что Россия не является тигром, если под ним подразумевать энергичное, сильное и дикое животное. Профессор пояснил, что из-за многочисленных ошибок и глупостей российского диктатора Путина сегодняшняя Россия является уставшей и слабой. Дикой ее можно назвать «лишь в той мере, в какой она регулярно пугает мир своими попытками делать вид, что она все еще энергична и сильна».

«Песков также прав, когда говорит, что «Россия традиционно рассматривается как медведь». Что не упомянул представитель Путина, так это то, что происхождение аналогии с медведем достигает XVI века и было разработано западноевропейскими путешественниками, которые посещали тогдашнюю Московию. [...] Английские путешественники, которые в те времена посещали Московию, называли ее «грубым и варварским королевством», – пишет Мотыль.

Он акцентировал, что поскольку именно Запад первым сравнил Россию с медведем, то вполне имеет право добавлять к этому сравнению различные модификаторы, включая слово «бумажный». Автор заметил, что в прошлом медведя изображали как «злобного и злобного или дружественного и покладистого». Почему бы сегодня не рассматривать его как уставшего и слабого, задается вопросом автор.

Он добавил, что несмотря на то, что говорит Песков, бумажные медведи таки существуют. Кроме того, как и отметил американский президент, Россия проигрывает войну, которую страна, похожая на медведя, выиграла бы три года назад:

«Если Россия действительно является настоящим медведем, как настаивает Песков, то это точно не гризли или кадьяк, а скорее плюшевый мишка или Миша – талисман России на Олимпийских играх 1980 года в Москве».

Причем, как говорит Мотыль, именно Путин сделал Россию «бумажным медведем». Именно российский диктатор начал войну против Украины, которую не может выиграть, и которая уже привела к более чем миллиону погибших и раненых.

Захват украинской территории оккупационными войсками РФ почти остановился. Тем временем Россия потеряла четверть своих нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов. Экономика страны-агрессора разрушается, и теперь Россия может даже оказаться на грани суверенного дефолта.

Кроме того, добавляет Мотыль, в России резко возросла преступность. Растет также инфляция и недовольство среди населения.

НАТО, которым всех пугает Путин, расширилось, тогда как сама Россия стала «вассалом Китая и Северной Кореи», пишет автор.

«Украина, вероятно, в ближайшее время присоединится к Европейскому Союзу и тем самым навсегда будет потерянной для России. Этот перечень достижений Путина можно легко продолжить, но даже это краткое перечисление дает понять, что Путин за три года превратил Россию в бумажного медведя. Хуже того, этот бумажный медведь сильно ранен, возможно, смертельно. Еще несколько лет правления Путина, и российский медведь может стать мертвой уткой», – констатировал Александр Дж. Мотыль.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук