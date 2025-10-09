«Россия действительно «бумажный медведь» 3 9.10.2025, 8:41

И на это есть только одна причина.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно высказал мнение, что Россия является «бумажным тигром». Этот термин в свое время использовал Мао Цзэдун в отношении США и капиталистического мира.

Александр Дж. Мотыль, профессор политических наук в Ратгерском университете в Ньюарке в своем материале для The Hill обратил особое внимание на реакцию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тогда рупор Кремля заявил, что «Россия отнюдь не является тигром» и традиционно ее считают медведем.

«Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь... В ней нет ничего бумажного», – сказал Песков.

По мнению Мотыля, эти слова заслуживают более детального рассмотрения. Он согласился с позицией Пескова о том, что Россия не является тигром, если под ним подразумевать энергичное, сильное и дикое животное. Профессор пояснил, что из-за многочисленных ошибок и глупостей российского диктатора Путина сегодняшняя Россия является уставшей и слабой. Дикой ее можно назвать «лишь в той мере, в какой она регулярно пугает мир своими попытками делать вид, что она все еще энергична и сильна».

«Песков также прав, когда говорит, что «Россия традиционно рассматривается как медведь». Что не упомянул представитель Путина, так это то, что происхождение аналогии с медведем достигает XVI века и было разработано западноевропейскими путешественниками, которые посещали тогдашнюю Московию. [...] Английские путешественники, которые в те времена посещали Московию, называли ее «грубым и варварским королевством», – пишет Мотыль.

Он акцентировал, что поскольку именно Запад первым сравнил Россию с медведем, то вполне имеет право добавлять к этому сравнению различные модификаторы, включая слово «бумажный». Автор заметил, что в прошлом медведя изображали как «злобного и злобного или дружественного и покладистого». Почему бы сегодня не рассматривать его как уставшего и слабого, задается вопросом автор.

Он добавил, что несмотря на то, что говорит Песков, бумажные медведи таки существуют. Кроме того, как и отметил американский президент, Россия проигрывает войну, которую страна, похожая на медведя, выиграла бы три года назад:

«Если Россия действительно является настоящим медведем, как настаивает Песков, то это точно не гризли или кадьяк, а скорее плюшевый мишка или Миша – талисман России на Олимпийских играх 1980 года в Москве».

Причем, как говорит Мотыль, именно Путин сделал Россию «бумажным медведем». Именно российский диктатор начал войну против Украины, которую не может выиграть, и которая уже привела к более чем миллиону погибших и раненых.

Захват украинской территории оккупационными войсками РФ почти остановился. Тем временем Россия потеряла четверть своих нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов. Экономика страны-агрессора разрушается, и теперь Россия может даже оказаться на грани суверенного дефолта.

Кроме того, добавляет Мотыль, в России резко возросла преступность. Растет также инфляция и недовольство среди населения.

НАТО, которым всех пугает Путин, расширилось, тогда как сама Россия стала «вассалом Китая и Северной Кореи», пишет автор.

«Украина, вероятно, в ближайшее время присоединится к Европейскому Союзу и тем самым навсегда будет потерянной для России. Этот перечень достижений Путина можно легко продолжить, но даже это краткое перечисление дает понять, что Путин за три года превратил Россию в бумажного медведя. Хуже того, этот бумажный медведь сильно ранен, возможно, смертельно. Еще несколько лет правления Путина, и российский медведь может стать мертвой уткой», – констатировал Александр Дж. Мотыль.

