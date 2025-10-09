Трое немецких депутатов «засветились» на вечеринке по случаю дня рождения Путина 5 9.10.2025, 8:43

В Берлине дали оценку их действиям.

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняли участие в закрытом праздновании дня рождения Владимира Путина, которое состоялось в российском посольстве в Берлине.

Как сообщает MDR, событие организовал пророссийский ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали за распространение антиконституционных материалов. Главный редактор издания Юрген Эльзессер во время мероприятия назвал Путина «государственным деятелем и патриотом», который якобы «защищает западные ценности от левого Запада», и пожелал диктатору «долгой жизни».

Среди гостей журналисты заметили депутатов от АдГ - Ганса-Томаса Тильшнайдера, Флориана Шредера и Франка Отто Лизурека. В частности, Тильшнайдер уже известен своими пророссийскими заявлениями и скандальным визитом на оккупированный восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции АдГ в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер подтвердил, что знал об участии коллег, хотя сам на мероприятие приглашен не был. По его словам, депутаты должны «общаться со всеми сторонами».

Политические оппоненты расценили поступок как очередное свидетельство пророссийских симпатий АдГ. Лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть «Альтернативы для Германии» «потеряла контакт с основами свободной демократии». Представитель либералов из FDP Андреас Зильберсак призвал партию определиться, «с кем они лягут в постель - с Путиным или с Трампом».

