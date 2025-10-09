закрыть
Армия Израиля приветствует мирное соглашение, но готовится к «любому сценарию»

  • 9.10.2025, 8:48
Начальник Генерального штаба дал поручение всем силам на передовой.

Армия обороны Израиля приветствует подписание соглашения о возвращении заложников, но одновременно готова к любому развитию событий в Секторе Газа.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Во время оценки ситуации, проведенной ночью, начальник Генерального штаба поручил всем силам, как на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что развертывание сил будет осуществляться в соответствии с указаниями политического руководства и этапов соглашения, с ответственностью и акцентом на безопасности солдат.

Кроме того, начальник Генштаба поручил подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которая, как ожидается, «будет проведена с деликатностью и профессионализмом».

