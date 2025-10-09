The Guardian: Российские дроны поставили Европу перед сложной дилеммой 2 9.10.2025, 9:08

Последние эпизоды указывают на смену тактики.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство европейских стран усиливает хаос и ставит Европу перед сложной дилеммой: отреагировать и рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинениями в слабости, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что «гибридная война» России внезапно оказалась слишком близко к европейцам: она потенциально может затронуть города, расположенные далеко от линии фронта, которые до сих пор не были обеспокоены последствиями войны в Украине. При этом последние эпизоды с беспилотниками указывают на смену тактики и ускорение гибридной кампании.

«Например, Москва может использовать нефтяные танкеры из своего незаконного «теневого флота» в качестве стартовой площадки для беспилотников, в том числе тех, которые вынудили Данию закрыть свои аэропорты», - пишет издание.

Проблемы защиты серой зоны

Европейским лидерам приходится успокаивать граждан в ситуации, когда они сами не знают, как реагировать. Так, в Германии и Польше потребовали разрешить полиции сбивать беспилотники, однако это не всегда законно или желательно, говорится в статье:

«Лидерам европейских стран НАТО приходится балансировать на грани, выверяя свою реакцию на неоднозначные вторжения, которые не являются прямой военной агрессией – действуя в так называемой «серой зоне».

При этом личность нападавшей стороны до конца так и не ясна, и в результате никто не хочет быть спровоцированным на эскалацию конфликта с ядерной сверхдержавой, пишет The Guardian.

«Однако бездействие тоже не вариант. Подавляющее большинство граждан ЕС, как показывают опросы, хотят, чтобы их лидеры объединились для защиты от угроз безопасности», - отмечается в статье.

В результате новые угрозы обнажают глубокие разногласия в Европе. А возникающее в результате этого ощущение слабости, как написал научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор, грозит побудить Владимира Путина к дальнейшим провокациям.

«Чем хуже становится ситуация, тем менее они способны принимать какие-либо решения», – говорит Тейлор, добавив, что отсутствие взаимного доверия теперь усугубляется опасениями, что на помощь США нельзя положиться.

