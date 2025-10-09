Axios: Война в Газе закончилась 9.10.2025, 9:21

Что должно произойти в ближайшие дни?

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Сектору Газа: достигнуто соглашение о прекращении огня. Первый этап предусматривает освобождение заложников и частичный вывод Израилем войск из Газы.

Прорыв в урегулировании боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАСа случился через два года с момента, как ХАМАС совершил нападение, в результате которого Газа была почти полностью разрушена. Об этом пишет издание Axios.

После того как Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение, американский чиновник сообщил медиа, что война в Газе «закончилась», и подтвердил, что вскоре должно состояться освобождение заложников.

«Война в Газе закончилась. Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение», — отметил чиновник.

По его словам, освобождение заложников ожидается до понедельника, 13 октября.

Как отметило издание, считается, что 20 из 48 израильских заложников, похищенных ХАМАСом, все еще остаются живыми. Израиль взамен выразил готовность отпустить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах страны, а также 1700 палестинцев, которых задержали израильские силовиками с 7 октября 2023 года.

Также в ближайшее время ожидается, что Дональд Трамп может посетить регион. Это может произойти уже в эти выходные, информирует издание со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Израильские власти анонсировали, что правительство страны должно собраться на следующий день с целью «утвердить соглашение». Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информировало издание Al Jazeera.

Зато контролируемое ХАМАС правительственное информационное бюро Газы призвало жителей оставаться осторожными и воздержаться от передвижений, пишет агентство Reuters. Людей призывают дождаться заявления официальных палестинских властей, которое подтвердит прекращение огня.

