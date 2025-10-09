«Каждую неделю хожу в мини-отпуск» 9.10.2025, 9:28

В Беларуси уже есть четырехдневка — но не у всех.

Четыре дня работы и мини-отпуск каждую неделю — звучит как мечта? Для одних белорусов это уже реальность, для других — пока только разговоры на офисной кухне. Все это на фоне международных экспериментов, когда одна компания за другой пытаются перейти на новый график без ущерба для бизнеса, пишет Onliner.

«Рабочий день стал длиннее на час»

Реальные кейсы четырехдневной рабочей недели в Беларуси есть, правда, пока их немного. У Марии инициатором перехода на четырехдневку была IT-компания, где она сейчас работает программистом.

— В конце 2023 года компания объявила об эксперименте: в I квартале 2024 года мы будем работать в четырехдневном формате.

После этого менеджеры собрали информацию по проектам об «успеваемости» команд, результаты очень порадовали — и вот мы уже второй год работаем в таком формате. Как сотрудник я могу сказать, что с задачами справляемся, количество выполненной работы даже увеличилось.

Работаем по следующему графику: с понедельника по четверг — с 10 до 19 часов, рабочий день стал длиннее на час. Некоторые проекты начинают с 9 и заканчивают в 18. Никаких сложностей с дедлайнами не возникло, время совещаний сократили, что стало плюсом для всех.

Но нюансы есть. Например, праздники: если они выпадают на рабочий день, отрабатываешь. Было такое, что в январе работали по пять дней.

— Во-первых, если вдруг случается так, что не успеваем завершить что-то к релизу, то надо быть готовым, что будем работать и в пятницу. Но за все это время у меня на проекте такого ни разу не было.

Во-вторых, отработки праздников. Если во всех компаниях 1 мая — это выходной и его не надо отрабатывать, то у нас надо.

В этом году 1 мая выпало на четверг, 2-е — на пятницу. У нас были выходные, как и у всех, с 1 по 4 мая, но 16 мая мы работали в пятницу, так как отрабатывали 1 мая. Но в этом есть и свои плюсы. На этот Новый год у всей компании были двухнедельные каникулы, но потом мы весь январь работали по пять дней.

И вот после января с пятидневкой я готова уверенно сказать, что работать четыре или пять дней в неделю — это дело привычки, потому что спустя месяц было даже ощущение, что и дальше могли бы работать по пятницам.

Во время перехода на четырехдневку зарплата не менялась, но сейчас по сравнению с 2023 годом она выросла, говорит Мария.

По ее словам, в целом нагрузка не особо увеличилась, просто теперь нужно грамотнее распределять рабочее время, сокращать время на обед и ставить в приоритет рабочие задачи.

— Я бы сказала, что уровень стресса снизился. Дополнительный выходной, особенно в тот день, когда у остальных домашних он рабочий, дает большое преимущество — как минимум в том, что ты можешь просто побыть наедине с самим собой.

— На что тратите освободившийся день?

— В первую очередь на отдых! Например, часто получается съездить с подружками с работы в Питер, Москву или города Беларуси на выходные, особенно если выезжать в четверг вечером, получается мини-отпуск.

Очень удобно в этот день ходить в какие-то госорганизации. Например, сейчас буду менять паспорт, и вот утром или днем в пятницу в ОГИМе явно будет намного меньше людей. Так же и с поликлиниками и всем остальным.

Близкие отреагировали очень положительно, правда, вначале попытались переложить почти все домашние дела на меня, потому что «у тебя же на один день больше выходных». Но со временем все скорректировалось.

И еще от себя хочу добавить: теперь вообще не хочется уходить из компании, в которой есть такой бонус, как четырехдневка.

«Каждую неделю мини-отпуск, но теряю около 1 тыс. рублей»

Полине 20 лет, она работает мастером маникюра и живет по графику 4/3. Четырехдневка стала возможной, когда девушка год назад уволилась из найма и стала работать на себя. Сейчас она занята по семь-девять часов в день в зависимости от записей клиенток.

Сначала Полина пыталась поместить пятидневную нагрузку в четыре дня: брала дополнительных клиенток, работала практически по 12 часов. Но полгода назад девушка поняла, что это слишком большая нагрузка, и снова стала работать по девять часов в день. За четыре дня получается погрузиться в работу, а три выходных — как полноценный мини-отпуск.

Такой график, очевидно, уменьшает заработок, но Полина пока об этом не беспокоится.

— Каждый месяц выходит разная сумма, но на четырехдневке от 3 тыс. рублей точно будет. Наверное, около 1 тыс. теряю. Но если учесть тот факт, что я также теряю и часы своей жизни, эти деньги того не стоят, — рассуждает Полина. — Могу сказать, что на себе этот минус я никак не ощутила, в чем-то прям отказывать себе из-за этого мне не приходится.

Чек на работу Полины обычно получается от 65 до 120 рублей, в среднем 90. По ее словам, три клиентки в день могут принести 270 рублей, то есть пятидневка могла бы дать плюс 1080 рублей в месяц, а если в месяце было бы пять пятниц, это 1350 рублей.

Это доходы «грязными», то есть на руки девушка получает более скромную сумму.

При этом Полина говорит, что в ее жизни точно стало меньше стресса, а пятница — ее личный день, когда она отдыхает в то время, как все работают.

— Вечером после работы у меня остается пять часов на свои дела, а в конце каждой недели — еще три выходных.

На пятидневке и когда я нагоняла часы и получался 12-часовой рабочий день часто приходили мысли о том, что я свою работу просто ненавижу. Казалось, что живешь на работе и не успеваешь сделать ничего для себя. Сейчас я успеваю полноценно отдохнуть и работаю в удовольствие.

Дополнительный выходной посвящаю самой себе, так как у моего парня пятидневка, я в этот день одна и в основном просто очень долго гуляю. На выходных уже можно выбраться куда-то вместе с палатками или придумать что-то еще.

Для себя Полина не видит недостатков в таком графике и часто слышит от клиенток, что они тоже хотели бы четырехдневку.

— Я пробовала 2/2, 3/3, 5/2 и могу сказать: 4/3 — это золотая середина, когда успеваешь и включиться в работу, и хорошенько отдохнуть.

Иногда случаются переносы записи на выходные, но третий выходной эту ситуацию как раз облегчает. Если выходит так, что кому-то прямо срочно нужны ногти и ни в какой другой день не получается, я готова пойти навстречу и без проблем выхожу на работу. Опять же из-за четырехдневки я не чувствую себя такой уставшей, мне несложно немного поработать в выходной: все равно на отдых будет еще два дня, а не один, как если бы была пятидневка.

Мне повезло, что я смогла начать работать на себя. К сожалению, не на каждом месте работы и не в каждой профессии люди могут выбирать себе график самостоятельно.

