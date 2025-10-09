В США раскрыли дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины 1 9.10.2025, 9:32

Диктатор выбрал странную для РФ стратегию.

Глава Кремля Владимир Путин остается верен своей теории победы, согласно которой Россия способна «пережить» Украину и Запад в войне на истощение.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что российский диктатор действительно верит в победу РФ над Украиной и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу - война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Война на истощение - это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.

Путин признал, что удары по НПЗ в России - масштабная компания Киева

Также эксперты ISW утверждают, что российский диктатор признал масштабную кампанию Украины по нанесению ударов по НПЗ на фоне дефицита бензина и роста цен на оккупированных территориях.

Переговоры по миру с РФ

Как известно, последней серьезной попыткой приблизится к миру была встреча Путина на Аляске с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Накануне в РФ признали, что «импульс» касаемо урегулирования войны на встрече лидеров на Аляске - исчерпан.

Напомним, что после встречи на Аляске США и Украина предлагали Путину провести переговоры на уровне лидеров. Однако глава Кремля фактически отказался от этого, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он «готов» к переговорам.

Украина и США усомнились в желании РФ прийти к миру

Зеленский ответил Путину на предложение приехать в Москву и подчеркнул, что РФ не заинтересована в мирном урегулировании и уклоняется от переговоров, демонстрируя это соответствующими сигналами.

Впоследствии уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина. Лидер США заявил, что разочарован Путиным и уверен, что диктатор проиграет.

