Какую валюту принимают в обменниках по новым правилам, а какие купюры бракуют?

2
  • 9.10.2025, 9:50
  • 1,506
Какую валюту принимают в обменниках по новым правилам, а какие купюры бракуют?

В белорусском банке показали наглядно.

С этого октября в Беларуси смягчили требования к платежеспособности купюр в иностранной валюте, причем во всех банках. То есть ситуации, когда вы купили валюту в одном банке, а в другом ее отказались принять, не должны возникать вообще. Но, несмотря на смягчение, ряд требований остался прежним. Журналисты Myfin.by сходили в «Альфа Банк», чтобы узнать, какие купюры принимаются, какие — обмениваются с процентами, а какие все еще не берут для обмена.

Теперь все банки примут банкноту, если она светится в ультрафиолете — вне зависимости от размера и цвета свечения. При этом купюра (ее бумажная основа) не должна рассыпаться или крошиться.

— Часто возникала ситуация: купюра внешне никак не отличается от новой, но под ультрафиолетом светится. Банк отказывается принять банкноту, и что с ней делать — непонятно. Доходило до того, что люди прямо на кассе просвечивали выданные банком купюры — опасались, что другой банк их не примет. Теперь ничего бояться не нужно — «светящиеся» купюры примут во всех кассах и обменных пунктах страны, — рассказал заместитель директора департамента по работе с ценностями, начальник управления кассовых операций «Альфа Банка» Виктор Боркус.

— А что насчет плесени? Не опасно ли класть светящуюся купюру к остальным, «чистым»?

— Здесь есть два важных нюанса. Первый: да, зараженная купюра может передать плесень другим. Но: ультрафиолет (даже от солнечного света) убивает и препятствует распространению плесени, а естественный оборот банкнот мешает создать благоприятную среду для микромицетов и мицелия. Соответственно, если купюра ходит в обороте, это лучше, чем если она лежит в стопке «под матрасом».

Второй: УФ не подсвечивает конкретно «плесень». Светиться под ультрафиолетом может все что угодно: слюна, кровь, вода, духи, даже снег — например, если банкнота неудачно приземлилась в сугроб. И мы не можем сказать точно: «Да, это светится плесень» или «Да, это вода» — мы просто видим свечение. Поэтому говорить о плесени не совсем корректно: если вы слышали слова про плесень в кассах — это, скорее всего, догадка кассира.

Ключевое — что свечение не влияет на качество и платежеспособность банкнот, как выяснили ученые Академии наук. Поэтому их и начали принимать. Но банкноты все равно лучше брать чистыми руками: так вы продлите им жизнь.

Какие еще купюры банк обязательно примет:

банкноты со следами естественного износа, потертостями, линиями перегибов;

не более 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм либо 1 надрыв/надрез длиной не более 10 мм, в том числе заклеенный скотчем;

не больше 4 проколов или отверстий с диаметром не больше 1 мм каждый;

не более 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов. Размер каждого не должен превышать квадрат стороной 10 мм или одно изображение, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм;

не более 1 визуально видимого пятна, в т.ч. сквозного, размер которого не превышает квадрат стороной 10 мм, и не более 3 визуально видимых пятен, в т.ч. сквозных, размер каждого из которых не превышает квадрат стороной 5 мм.

Обменяют, но только с комиссией

Важный нюанс: у каждого банка есть свой перечень купюр, которые они согласны обменять с процентами или с инкассо — нужно уточнять условия каждого.

В «Альфа Банке» объяснили, какие купюры примут на обмен платно:

более 5 надрывов/надрезов, в том числе заклеенные скотчем (но банкнота не должна быть разорвана на части);

не больше 10 проколов диаметром не больше 1 мм каждый;

не больше 10 видимых изображений, размер каждого не превышает размер квадрата стороной 5 см;

не больше 3 визуально видимых пятен, размер каждого не превышает квадрат стороной 2,5 см.

Площадь пятен и рисунков проверяется по специальному шаблону — так исключается разность толкований кассирами.

Купюры, которые не примут совсем

1. Полностью загрязненная купюра: розовая купюра, после воздействия определенными веществами может поменять цвет или обесцветиться. Таких появилось много после вирусных роликов, где учили стирать доллары, чтобы убрать плесень. В итоге — белые испорченные купюры.

2. С надписью «вор», «взятка».

3. С визуально видимыми сильными повреждениями — разорванная на части купюра или поврежденная огнем.

Полный перечень правил всегда есть рядом с кассами: можно почитать на месте или заранее узнать о правилах на сайте интересующего банка. Читать его нужно с конца: от признаков банкнот, подлинность которых вызывает сомнения (их однозначно не принимают), — до банкнот на прием и выдачу.

Как деньги проверяют внутри банка?

После того как вы сдали банкноты кассиру, он проверяет банкноты на подлинность и платежеспособность — все согласно новому перечню.

Но это лишь первый этап проверки.

Затем купюры перемещаются в центр обработки денег, где у банка применяется поточная обработка всей наличности (своего рода конвейер, где на каждом участке происходит свой процесс обработки банкнот — подготовка банкнот к пересчету/сам пересчет/сверка/упаковка).

Все это проходит под наблюдением камер видеонаблюдения, а все действия фиксируются в автоматизированной банковской системе по обработке наличности. Сами деньги пересчитывают огромные счетно-сортировочные машины.

— На каждом этапе работают кассиры, которые проверяют банкноты на платежеспособность и подлинность, — рассказала журналистам директор департамента по работе с ценностями Альфа Банка Марина Зеленяк. — Например, если машина отбраковала купюру, ее дополнительно перепроверит кассир-эксперт.

Возникает вопрос: может ли машина отбраковать купюру, которая раньше не считалась платежеспособной, а теперь — стала? Можно ли как-то настроить аппарат под новый перечень?

— Машины всегда работают в режиме определения фальшивых купюр, а вот с платежеспособностью сложнее. Пока что не существует машин с настолько гибкой системой, чтобы обойтись без участия человека на этапе проверки платежеспособности. Она отбирает надрывы, скотч, но более точный подход — за человеком. Поэтому бояться отбраковки уже платежеспособных купюр не нужно, — объяснил Виктор Боркус.

От машин информация попадает на сервер, данные верифицируются, депозит закрывается, всё сверяется. Финальный контролер закрывает сумки и печатает необходимые документы.

Обработанные, проверенные и посчитанные купюры упаковываются, идут на хранение и для последующей отправки в кассы отделений банка, а часть упаковывается в кассеты. В таком виде они попадают в банкоматы, а из них — в наши кошельки.

