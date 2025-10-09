Лоукостер Wizz Air запускает полеты из Гданьска в Вильнюс 9.10.2025, 9:59

Фото: Charter97.org

Полет займет 1 час 5 минут.

Лоукостер Wizz Air с 2 мая 2026 года запускает прямые рейсы между Гданьском и Вильнюсом. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы Гданьск — Вильнюс и обратно будут летать четыре раза в неделю — во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Полет займет 1 час 5 минут.

Стоимость билетов, как обещает перевозчик, будет начинаться от 79 злотых (73 рубля) в зависимости от даты полета. Билеты на 2 мая из Гданьска в Вильнюс уже можно забронировать — в одну сторону полет обойдется в 269 злотых (250 рублей) или 220 злотых (204 рубля) по программе лояльности. 5 мая можно улететь за 109 злотых (101 рубль).

Кроме того, Wizz Air запускает еще четыре новых маршрута из Гданьска — с декабря — в Попрад-Татры, с мая — в Таллинн, Афины и Ниццу.

Напомним, сейчас из Гданьска в Вильнюс можно долететь польским авиаперевозчиком LOT. Стоимость билетов там начинается от 320 злотых — около 300 рублей. На автобусе дорога занимает от 10,5 часа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com