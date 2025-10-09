А кто это сделал?
- 9.10.2025, 10:13
Власти боятся говорить, что за беспилотники залетают в Беларусь.
Меньше знаешь – крепче спишь. Такой тактики продолжают придерживаться белорусские власти и военные. Картонная армия всегда готова отразить любые атаки, но удобнее делать вид, что вообще их не замечаешь. Вот так и с беспилотниками получается – залетают они из России, но упоминать о географической принадлежности дронов вовсе необязательно, пишет planbmedia.io.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович 8 октября отчитался перед Александром Лукашенко об итогах совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Чиновник подробно доложил об их результатах и полученном по итогам учений опыте. А также «о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне учений».
«Еще одной темой доклада стали инциденты с залетом на территорию Беларуси беспилотных летательных аппаратов, которые периодически имеют место. Как доложил Госсекретарь, ситуация контролируется на постоянной основе», — сообщила пресс-служба Лукашенко.
На этом публичная часть доклада закончилась. Но есть подозрение, что не только публичная. Рассказывать Лукашенко о том, что дроны – российские, летят ровненько от главного соседа, как-то неудобно. Ведь это вроде как побочный эффект от «жили душа в душу, долго и счастливо, и умерли в один день». Согласился – терпи. Летят дроны – делай вид, что их не так много, ПВО может и пропустить парочку.
При этом, как сообщает гомельское издание «Флагшток», к концу сентября нарушения воздушного пространства Беларуси российскими дронами «Шахед», прекратились. Хотя Россия не перестает запускать дроны на граничащие с Гомельщиной Черниговскую, Житомирскую и Киевскую области Украины.
«Очевидно, что россияне начали менять тактику атак, и уже с августа картина стала нетипичной», — пишет «Флагшток».
На практике это вряд ли значит, что российские дроны окончательно стали облетать Беларусь. Поэтому для новых докладов Совбез может просто распечатывать предыдущие – дроны были, но чьи они, мы не скажем. Удобно и непыльно.