Почему Памела Андерсон сбежала из Голливуда

Почему Памела Андерсон сбежала из Голливуда2
- 9.10.2025, 10:16
- 2,148
Сегодня актриса возвращается в кино.
В середине 1990-х символ эпохи Памела Андерсон мечтала о серьезной актерской карьере. Ее шансом должен был стать фильм «Не называй меня малышкой» («Barb Wire», 1996) — экранизация комикса о дерзкой наемнице в будущем Америки. Однако именно этот проект стал поворотным моментом, превратив Андерсон из перспективной актрисы в объект насмешек, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне скандала с украденной интимной видеозаписью с тогдашним мужем Томми Ли внимание публики и прессы полностью переключилось с ее работы на личную жизнь. Когда фильм вышел в прокат, критики обрушились на фильм, высмеивая не сценарий и режиссуру, а внешность Андерсон.
Позже актриса призналась, что проект задумывался иначе: «Это должно было быть темное комедийное кино, очень ироничное и карикатурное. Но продюсеры решили сделать его коммерческим — больше экшена, меньше юмора. Все изменили».
Несмотря на провал, «Не называй меня малышкой» со временем приобрел культовый статус, особенно среди поклонников поп-культуры и драг-квин, вдохновленных образом героини.
Сегодня Андерсон возвращается в кино. Ее игра в драме «Шоугерл» была встречена восторженно, а предстоящая роль в перезапуске «Голого пистолета» может стать новым этапом ее актерской карьеры — спустя десятилетия после фильма, который когда-то разрушил ее голливудские мечты.