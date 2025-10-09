Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз

Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз1
9.10.2025, 10:15
Это открывает путь для нового пакета санкций.
Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз.
Об этом сообщает EUObserver.
По данным источников издания, Венгрия согласилась изменить свою предыдущую позицию относительно запрета поставок СПГ из России в Европу.
Отмечается, что главной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций Евросоюза против России по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии.
Отказ ЕС от российских энергоносителей
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные» санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.
Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с
Также известно, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.
Понимая, что Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.