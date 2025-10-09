закрыть
9 октября 2025, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз

1
  • 9.10.2025, 10:15
  • 1,576
Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз

Это открывает путь для нового пакета санкций.

Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз.

Об этом сообщает EUObserver.

По данным источников издания, Венгрия согласилась изменить свою предыдущую позицию относительно запрета поставок СПГ из России в Европу.

Отмечается, что главной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций Евросоюза против России по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии.

Отказ ЕС от российских энергоносителей

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные» санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.

Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с

Также известно, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

Понимая, что Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук