Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk 3 9.10.2025, 10:23

1,990

Это заставит русских протрезветь.

Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

Об этом на встрече с журналистами 8 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп «может дать Украине некоторые дальнобойные вещи», которые точно усилят страну.

Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты. При этом на последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.

Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

«Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – «Томагавки». Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», - подчеркнул Зеленский.

Что сказал Трамп

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение касательно поставок в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com