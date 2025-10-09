Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk

Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk3
- 9.10.2025, 10:23
Это заставит русских протрезветь.
Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.
Об этом на встрече с журналистами 8 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп «может дать Украине некоторые дальнобойные вещи», которые точно усилят страну.
Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты. При этом на последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.
Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.
«Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – «Томагавки». Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», - подчеркнул Зеленский.
Что сказал Трамп
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение касательно поставок в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.
Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.