закрыть
9 октября 2025, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk

3
  • 9.10.2025, 10:23
  • 1,990
Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk

Это заставит русских протрезветь.

Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

Об этом на встрече с журналистами 8 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп «может дать Украине некоторые дальнобойные вещи», которые точно усилят страну.

Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты. При этом на последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.

Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

«Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – «Томагавки». Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», - подчеркнул Зеленский.

Что сказал Трамп

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение касательно поставок в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук