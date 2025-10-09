Cитуацию не спасают даже прокуроры 1 9.10.2025, 10:24

2,772

Почему бабе Дуне в сельском магазине действительно не до айфона.

В августе и сентябре прокуроры проверяли сельскую торговлю в Гомельской области. Итог — в 68 из 82 проверенных сельмагов нашли нарушения. Чаще всего речь шла о просрочке и гнилой плодоовощной продукции, пишет «Салiдарнасць».

Для наглядности приведем один из примеров. В магазине в агрогородке Ударное Лельчицкого района инспекторы из прокуратуры обнаружили в продаже сливочное масло, срок годности которого истек в мае 2025-го. Всего в торговой точке зафиксировали 24 факта продажи просрочки.

И как тут не вспомнить совещание об эффективности системы торгового обслуживания населения, прошедшее в разгар прокурорской проверки.

То самое, где прозвучали слова, которые пропаганда теперь припоминает к месту и не к месту. Лукашенко тогда «выразил заботу» о пожилых сельчанах, которые «которые в свое время создавали страну»:

— Вот исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок. И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где «баба Дуня» не получила то, на что она всю жизнь работала.

При этом престарелый правитель предостерег чиновников от излишнего внедрения инноваций в сфере сельской торговли, которые, по его мнению, могут быть слишком сложными для пенсионеров:

— Ну да, «баба Дуня» сидит и тычет в айфон…

Как показала прокурорская проверка, условной бабе Дуне в сельском магазине действительно не до айфона. Тут бы последнее здоровье не потерять на «выдержанных» продуктах. Эта и есть цена ручного управления — в данном случае торговлей. Тот случай, когда у семи нянек дитя с пищевым отравлением.

И, как видим, ситуацию не спасают даже прокуроры, они лишь подсвечивают всю глубину проблемы.

