закрыть
9 октября 2025, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cитуацию не спасают даже прокуроры

1
  • 9.10.2025, 10:24
  • 2,772
Cитуацию не спасают даже прокуроры

Почему бабе Дуне в сельском магазине действительно не до айфона.

В августе и сентябре прокуроры проверяли сельскую торговлю в Гомельской области. Итог — в 68 из 82 проверенных сельмагов нашли нарушения. Чаще всего речь шла о просрочке и гнилой плодоовощной продукции, пишет «Салiдарнасць».

Для наглядности приведем один из примеров. В магазине в агрогородке Ударное Лельчицкого района инспекторы из прокуратуры обнаружили в продаже сливочное масло, срок годности которого истек в мае 2025-го. Всего в торговой точке зафиксировали 24 факта продажи просрочки.

И как тут не вспомнить совещание об эффективности системы торгового обслуживания населения, прошедшее в разгар прокурорской проверки.

То самое, где прозвучали слова, которые пропаганда теперь припоминает к месту и не к месту. Лукашенко тогда «выразил заботу» о пожилых сельчанах, которые «которые в свое время создавали страну»:

— Вот исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок. И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где «баба Дуня» не получила то, на что она всю жизнь работала.

При этом престарелый правитель предостерег чиновников от излишнего внедрения инноваций в сфере сельской торговли, которые, по его мнению, могут быть слишком сложными для пенсионеров:

— Ну да, «баба Дуня» сидит и тычет в айфон…

Как показала прокурорская проверка, условной бабе Дуне в сельском магазине действительно не до айфона. Тут бы последнее здоровье не потерять на «выдержанных» продуктах. Эта и есть цена ручного управления — в данном случае торговлей. Тот случай, когда у семи нянек дитя с пищевым отравлением.

И, как видим, ситуацию не спасают даже прокуроры, они лишь подсвечивают всю глубину проблемы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук