В Центральной Азии – движуха Александр Дубнов

9.10.2025, 10:31

Александр Дубнов

Во всяком случае, среди высшего руководящего состава.

Не успел вчера завершиться в Азербайджане саммит Организации тюркских государств, как пятеро его ключевых участника, президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также отец туркменского президента, едва успев заехать домой, завтра снова собираются в путь (не исключено, что в туркменской команде предстоит замена, отца туркменского президента заменит его сын, то есть, сам туркменский президент).

Им предстоит снова общаться друг с другом на другом саммите, теперь уже – СНГ. Принимать дорогих гостей будет недавний именинник, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, его поздравит другой, вчерашний именинник Владимир Путин, все вышеперечисленные, а также армянский и белорусский начальники.

Вобщем, это правильно и вполне соответствует этикету даже среди простых смертных, младшие должны почитать старших, А Рахмон в этом клубе самый, скажем так, немолодой. Даже Путин младше. На два дня. Им по 73. Чем еще примечательным будет это собрание, даже не рискну предположить. Если только возможным рандеву Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, что весьма осторожно предположили вчера в Кремле… Будет ли это означать «водяное перемирие» между Москвой и Баку? Почему нет, перемирие – еще не мир, но его предварительное условие, как известно.

Может быть, и еще одной деталью окажется отмечен саммит в Душанбе. Здесь широкому кругу первых лиц Содружества хозяин саммита президент Рахмон решится как бы в дружеской атмосфере представить в очередной раз своего преемника, сына Рустама Эмомали. Этого транзита власти уже устали ждать чуть ли не во всем мире… Но все никак да никак.

Тем временем в соседнем Кыргызстане началась скоротечная предвыборная парламентская кампания, в конце ноября там досрочно избирается Жогорку Кенеш. Так нужно, видимо, решили в кыргызском правящем тандеме – президент Садыр Жапаров и глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. Уже приходилось пару недель назад что эти выборы будут лишены какой-либо политической интриги, поскольку голосование по спискам политических партий на этот раз признано нецелесообразным. В комментарии для информагентства «24.kg», среди прочих экспертов, сказал следующее:

«…Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, отвечая на вопросы 24.kg, подчеркнул, что акцент на выборах будет сделан «на подбор лояльных власти кандидатов в избирательных округах, что априори настраивает население на «правильное» голосование».

Это, по его мнению, связано с тем, что «цель этой быстрой кампании — превратить депутатский корпус в надежно управляемый парламент, который, по замыслу властей, обеспечит стабильность и порядок в Кыргызстане».

«…Никакой политической турбулентности в ходе предвыборной кампании и по итогам выборов в Кыргызстане не случится».

Александр Дубнов, Telegram

