Путин решил рискнуть белорусскими НПЗ 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

9.10.2025, 10:38

Для украинских беспилотников они же будут ничем не лучше российских.

Генерал Вольфович вчера сказал, что военные стратегии и тактики теперь не такие, как раньше. Что, наблюдая за войной в Украине, белорусские генералы заметили, что «применение беспилотников сегодня вышло на первый план». Поэтому кое-какие случайные беспилотники кое-где у нас порой случайно залетают в Беларусь.

То есть, белорусским генералам потребовалось каких-то три с половиной года, чтобы заметить, что стратегии и тактики немножко изменились.

С другой стороны, тот факт, что белорусские генералы сами, по доброй воле и даже почти без принуждения, заметили залетающие в Беларусь беспилотники – уже для них большой интеллектуальный прогресс.

Тем более что генерал Вольфович сказал, что когда случайные беспилотники случайно залетают в Беларусь, то они принимают все необходимые меры.

Ну и вот я как-то могу припомнить буквально пару случаев, когда белорусские генералы принимали эти необходимые меры в нашем грубом материальном мире.

И получается в основном белорусские генералы борются со случайными беспилотниками на более высоком, духовном уровне. Ну то есть, молятся, чтобы ничего плохого не вышло. Чтобы случайно залетевший беспилотник случайно улетел обратно или упал в безлюдной местности.

И, что характерно, молитва помогает. Ну, или тот факт, что безлюдные местности встречаются гораздо чаще, чем населенные. Поэтому в борьбе со случайными беспилотниками статистика, конечно, на стороне белорусских генералов.

Но неумолимые законы статистики помогают только против случайных дронов. А если у дрона с самого начала есть дурные намерения, то статистика против такого дрона уже не поможет. Тут нужны более надежные средства.

Не уверен, справится ли со злонамеренными дронами молитва, но я бы не стал на нее слишком сильно рассчитывать. Точно не на месте белорусских генералов.

И получается, что белорусским генералам против дронов свою эффективность доказать нечем. Потому что, когда беспилотник летел в сторону резиденции истекающего гаранта, его сбили только над жилыми домами в Минске.

Так беспилотник тогда был один и случайный. А кому будут молиться белорусские генералы, если этих беспилотников будет много и все они будут знать куда лететь? Не отвечай. Это был риторический вопрос. У белорусских генералов на дроны благодати не хватит. А с применением других средств ПВО у белорусских генералов не складывается.

И я это, собственно, к чему? Тут вот Россия хочет, чтобы белорусские НПЗ компенсировали ей бензиновый дефицит. И в таких объемах, после которых нам бензина самим может не хватит. Так если белорусские НПЗ начнут поставлять бензин в Россию, то для украинских беспилотников они же будут ничем не лучше российских НПЗ.

И ладно Россия. Россия большая, НПЗ в ней много и некоторые из них пока еще для украинских дронов далековаты. А у нас их только два и оба считай рядом. А эффективность белорусских генералов против дронов не доказана никакими эмпирическими данными.

Но, с другой стороны, куда деваться? Если союзник решил, что белорусскими НПЗ можно рискнуть, значит придется рискнуть.

Telegram-канал «Письма к дочери», Telegram

