Глава МИД Польши: Пора вспомнить, как действовал Рейган 1 9.10.2025, 10:56

1,330

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Москва не ищет мира, а стремится к эскалации.

Говорят, что каждая новая администрация США «открывает Россию заново». Почти каждый американский президент последних десятилетий входил в Белый дом с надеждой на «перезагрузку» отношений, но итог всегда один — чем больше Москве уступают, тем больше она требует, пишет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский для The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В ночь на 10 сентября более двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Для их перехвата НАТО подняло истребители. Варшава уверена — это была спланированная провокация Кремля. Спустя неделю три российских истребителя вторглись в небо Эстонии. Эти инциденты — очередное доказательство того, что Москва не ищет мира, а стремится к эскалации.

«Если вас это удивляет, значит, вы раньше не обращали на это внимания», — отмечает министр иностранных дел Польши.

По его словам, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа, Россия не проявляет готовности к миру. Военные расходы РФ в 2025 году достигнут 15,5 триллиона рублей (около 190 млрд долларов) — почти 40% бюджета. А в Украине Кремль собирается увеличить численность войск еще на 150 тысяч человек.

«Путин не ищет компромисс, он тянет время. Его цели прежние — восстановить империю, ослабить Запад и подорвать единство НАТО», — заявил министр.

Он убежден, что договариваться с Россией можно только после демонстрации силы. Так действовал бывший президент США Рональд Рейган, чье давление на СССР привело к переговорам с президентом СССР Михаилом Горбачевым и завершению холодной войны.

«Путин пока не осознал, что силой не исправить ошибку 24 февраля 2022 года. Его нужно заставить понять это», — подчеркивает дипломат.

Польша призывает продолжать военную и финансовую поддержку Украины и использовать замороженные российские активы в Европе для помощи жертвам войны.

«Самая большая страна мира не нуждается в новых землях. Эпоха империй закончилась», — заключает министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com