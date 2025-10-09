закрыть
Глава МИД Польши: Пора вспомнить, как действовал Рейган

1
  • 9.10.2025, 10:56
  • 1,330
Глава МИД Польши: Пора вспомнить, как действовал Рейган
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Москва не ищет мира, а стремится к эскалации.

Говорят, что каждая новая администрация США «открывает Россию заново». Почти каждый американский президент последних десятилетий входил в Белый дом с надеждой на «перезагрузку» отношений, но итог всегда один — чем больше Москве уступают, тем больше она требует, пишет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский для The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В ночь на 10 сентября более двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Для их перехвата НАТО подняло истребители. Варшава уверена — это была спланированная провокация Кремля. Спустя неделю три российских истребителя вторглись в небо Эстонии. Эти инциденты — очередное доказательство того, что Москва не ищет мира, а стремится к эскалации.

«Если вас это удивляет, значит, вы раньше не обращали на это внимания», — отмечает министр иностранных дел Польши.

По его словам, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа, Россия не проявляет готовности к миру. Военные расходы РФ в 2025 году достигнут 15,5 триллиона рублей (около 190 млрд долларов) — почти 40% бюджета. А в Украине Кремль собирается увеличить численность войск еще на 150 тысяч человек.

«Путин не ищет компромисс, он тянет время. Его цели прежние — восстановить империю, ослабить Запад и подорвать единство НАТО», — заявил министр.

Он убежден, что договариваться с Россией можно только после демонстрации силы. Так действовал бывший президент США Рональд Рейган, чье давление на СССР привело к переговорам с президентом СССР Михаилом Горбачевым и завершению холодной войны.

«Путин пока не осознал, что силой не исправить ошибку 24 февраля 2022 года. Его нужно заставить понять это», — подчеркивает дипломат.

Польша призывает продолжать военную и финансовую поддержку Украины и использовать замороженные российские активы в Европе для помощи жертвам войны.

«Самая большая страна мира не нуждается в новых землях. Эпоха империй закончилась», — заключает министр.

