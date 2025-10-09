закрыть
9 октября 2025, четверг, 11:37
Соболенко обыграла россиянку Самсонову в 1/8 финала турнира в Ухане

  • 9.10.2025, 11:03
Соболенко обыграла россиянку Самсонову в 1/8 финала турнира в Ухане

Эта победа стала для белоруски 19-й на кортах этого турнира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в 1/4 финала в Ухане. В двух сетах первая ракетка мира обыграла Людмилу Самсонову (20) из России — 6:3, 6:2.

Эта победа стала 19-й на кортах в Ухане для Соболенко. Дальше белоруска сразится с победителем пары Носкова (17) — Рыбакина (9).

Турнир WTA-1000 в китайском Ухане проходит с 6 по 12 октября, в нём принимают участие 56 теннисисток.

Призовой фонд заключительного в сезоне турнира-тысячника составляет 3 654 963 долларов США, чемпионка турнира получит чек в размере $ 596 000.

