Убожество Захаровой Телеграм-канал «СерпомПо»

9.10.2025, 11:11

Мария Захарова

Единственная цель российской «дипломатии» – полебезить перед Трампом.

Пример убожества и «дипломатии», от которой ничего не зависит.

Захарова сегодня объявила от имени МИД – личной путинской дипканцелярии о плане Трампа по Газе:

«Главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции, мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного доступа».

Первое, что следует сказать – вы, давайте, не в далекую Газу обращайтесь, а для начала прекращайте без всяких условий огонь там, где сами открыли его 24.02.2022, имея в виду и то, что «главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения».

Это уже точно от вас зависит. А что касается Газы, то делайте вы, мидовцы, заявления или не делайте, от вас там ничего не зависит. От Соединенных Штатов – да, Израиля – разумеется, ряда арабских стран – тоже. Вы же, путинские мидовцы, там ноль, ни на что не влияете.

Единственная цель этого заявления от МИД – полебезить перед Трампом, поддакнуть ему, занимаясь все той же обычной для Путина, Лаврова, Рябкова и прочих, имитацией. Здесь ответ на недавние очередные слова Трампа о том, что он разочарован Путиным (уже, кажется, в восьмой раз). «Мы не во всем безнадежны, мы вас готовы поддержать», - единственный смысл сообщения МИДовских пустышек.

