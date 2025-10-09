Банки вводят новшества при обмене валюты в Беларуси

Банки вводят новшества при обмене валюты в Беларуси1
- 9.10.2025, 11:17
Что меняется?
«Белгазпромбанк» ввел изменения при обмене валют. С 1 октября появились послабления по приему поврежденных банкнот.
Банк не будет взимать комиссию при обмене изношенных и поврежденных банкнот, если на них будет пятно, которое видно «в ультрафиолетовых лучах, в том числе сквозное, свечение иного цвета». Но оно должно быть расположено в границах одного квадрата стороной не более 50 мм. Может быть до пяти более мелких пятен (10 мм). «При этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится», — уточняет банк.
Напомним, банки с 1 октября изменили требования к проверке иностранных денег под ультрафиолетом. Теперь банкноты с пятнами будут признавать платежеспособными и принимать для обмена. Однако ветхие купюры по-прежнему нужно сдавать на инкассо, отмечали ранее в Нацбанке.