Украина может номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира 2 9.10.2025, 11:18

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Названо условие.

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если глава Белого дома обеспечит прекращение огня в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября.

При этом Зеленский считает, что российский диктатор Владимир «Путин боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно».

«С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку», – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, по этим причинам так сложно американцам заставить Путина к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Однако это возможно прекратится, если усиливать давление на Россию.

«Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает», – подчеркнул Зеленский.

Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира - что известно

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах.

В августе Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира».

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

