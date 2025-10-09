Project Syndicate: Остановить Россию могут три действия
Важно усилить давление.
Несмотря на растущее давление — экономическое, демографическое и политическое — Путин не собирается сворачивать войну. Пока российская армия захватывает новые участки украинской территории, Кремль считает, что может позволить себе игнорировать кризис, пишет Project Syndicate (перевод — сайт Charter97.org).
Российская экономика теряет темпы. В первом квартале 2025 года ВВП упал на 0,6%, во втором вырос лишь на 0,4%. Прогнозы обещают не более 1% роста за год против 4% в 2024-м. Инфляция остается высокой, а Центробанк, снизив ставку до 17%, не сумел оживить потребительский спрос. Продажи автомобилей упали на 24%.
Бюджетный дефицит уже достиг 1,9% ВВП и может вырасти до 2,6% к концу года. Нефтегазовые доходы упали на 20%, а ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до $50 млрд — менее 2% ВВП. Новый бюджет предусматривает повышение налогов, что грозит рецессией и ростом недовольства.
Параллельно Россия сталкивается с демографической катастрофой. Около миллиона военных убито или ранено, столько же покинули страну. Власти перестали публиковать демографические данные.
Тем не менее, Путин продолжает мобилизацию, предлагая беднейшим россиянам выплаты в десятки раз выше их доходов. «Пока он захватывает землю, у него нет стимула к переговорам», — отмечают аналитики.
Западные санкции ограничили доступ России к технологиям и деньгам, но не остановили ее военную машину. Эксперты считают, что изменить ситуацию можно лишь жестким усилением давления: ужесточить санкции, передать Украине современное оружие и стимулировать «утечку мозгов» из России.
Только так можно заморозить фронт, ослабить Кремль и приблизить конец войны.