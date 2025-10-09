Магазин одежды удивляет белорусов образами «позднего совка» и хамскими комментариями 9.10.2025, 12:08

В Сети — буря эмоций.

Неиссякаемым источником уморительных диалогов, искрометного юмора, тоски по 90-м и цитат для мемных пабликов стал профиль интернет-магазина белорусской одежды «Белграция» в Instagram. Одни пользователи критикуют модели, образы и их видеопрезентации, которые публикуются на страничке, другие — делятся своим возмущением подписям к роликам, третьи — жалуются на сммщика, который хлестко отвечает «хейтерам» (и не только), пишет «Зеркало».

Интернет-магазин белорусской одежды «Белграция» был зарегистрирован в торговом реестре в декабре 2014 года. Его владельцем указан столичный индивидуальный предприниматель Бараненков В. А. Магазин, как указано на сайте, предлагает своим клиентам «широчайший ассортимент качественной одежды белорусских производителей».

Для продвижения товара «Белграция» активно использует социальные сети. В Instagram регулярно публикуются видео и фото моделей в одежде от белорусских дизайнеров. Далеко не все из них пользуются повышенным вниманием пользователей соцсети. Как правило, комментаторы «набегают» под видео с «винтажными» образами и сексистскими подписями.

Так, например, в сентябре «выстрелили» видео женщины в разных нарядах. Один ролик авторы подписали: «Пришла за карьерой, а увела сердце директора», другой: «Платья на корпоратив, которые будут обсуждать жены коллег». Далеко не всех пользователей Instagram, заглянувших в профиль «Белграции», представленные образы впечатлили, но многих точно удивили.

«Корпоратив бухгалтерии что ли», — написала в комментариях itskorinn.

«Я из бухгалтерии, у нас такое не носят», — ответила ей bat_juli.

«Денег не хватает такое купить?» — парировал сммщик «Белграции».

Другая пользовательница в комментариях в видео указала, что, по ее мнению, такие платья обсуждали на корпоративах «в 2000-х годах». На это интернет-магазин белорусской одежды ответил:

«Ну вот, ваш паровоз уже зашевелился, сначала 90е обсуждали неделю, теперь к 2000 подобрались».

«Я сначала подумала, что это прикол. Извините конечно, но модели правда не актуальные уже лет 20», — поделилась мнением lilik_milik.

«Мода циклична», — уверены в «Белграции».

«У этих платьев цикл уже кончился, остались только приливы», — считает truffle.interior.design.

«А вы по новой попробуйте», — «острелялся» сммщик.

На жалобу подписчицы о том, что женщинам от 50 размера ходят в одних джинсах потому, что «уж лучше в них, чем в этом» в «Белграции» ответили со смайликом:

«Не жалуйтесь, все у вас хорошо».

Не остался без внимания и комментарий ma.riia302, которая написала под видео:

«Дьявол носит белорусский трикотаж».

«Себе заберите», — ответили в «Белграции».

«Не, скуфостайл не мое».

Пользовательница icy1.981 отметила другую «частую проблему» белорусов: «вроде и материалы качественные, и пошив нормальный, но в плане дизайна все грустно». Она подчеркнула, что представленные в опубликованном видео платья были популярны «в начале нулевых», но сейчас «выглядят безнадежно устаревшими».

«Женщины больше не стремятся быть похожими на новогодние елки», — написала icy1.981.

«Вы свои проблемы сначала раскопошите», — посоветовал сммщик.

«А вам бы сменить SMM-менеджера. Похоже, что и на этом сэкономили».

«Мариночка, ищите работу?»

«Хейтерам» из России «Белграция» советовала удалить Instagram, ведь он «запрещен у вас», или «выключить VPN». Те в ответ просили не продавать такие платья — «они запрещены в нормальном мире».

«Это же ИИ оживление каталога ОТТО 1996», - подключилась к горячей дискуссии tanya_smo.

«Вы в нем живете?»

