закрыть
9 октября 2025, четверг, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцы уничтожили на Донбассе замангаленного «динозавра» армии РФ

2
  • 9.10.2025, 12:09
  • 3,270
Украинцы уничтожили на Донбассе замангаленного «динозавра» армии РФ

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон снимает уничтоженный танк Т-62 с защитным «мангалом».

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк, серийное производство которого началось в 1962 году, был сожжен в донецких степях.

«Очередной уничтоженный «динозавр» на фоне терриконов - российский танк Т-62 в намангаленном варианте, который, похоже, становится основным боевым танком армии Путина. Подождите, а как же Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»?» - комментирует видео автор публикации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук