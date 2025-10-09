Украинцы уничтожили на Донбассе замангаленного «динозавра» армии РФ 2 9.10.2025, 12:09

3,270

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон снимает уничтоженный танк Т-62 с защитным «мангалом».

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк, серийное производство которого началось в 1962 году, был сожжен в донецких степях.

«Очередной уничтоженный «динозавр» на фоне терриконов - российский танк Т-62 в намангаленном варианте, который, похоже, становится основным боевым танком армии Путина. Подождите, а как же Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»?» - комментирует видео автор публикации.

