Экс-российский министр с белорусскими корнями может получить еще один срок
Он был соратником Чубайса.
Экс-минчанин, когда-то подчиненный Анатолия Чубайса и бывший министр Открытого правительства при Дмитрии Медведеве Михаил Абызов отправлен на арест на 2 месяца в рамках уголовного дела по хищению средств из «Российской венчурной компании».
Нюанс в том, что Михаил Абызов уже с 2023 года отбывает 12 лет, на которые его осудили за вывод денег из компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» и за другие множественные противоправные действия, пишет «Белорусы и рынок».
Свою карьеру Михаил Абызов, родившийся и в детстве живший в Минске, начинал под руководством Анатолия Чубайса. Пиком его бизнес-карьеры стало создание «Группа Е4», ставшей крупным подрядчиком для энергетической отрасли России (у нее были проекты и в Беларуси), а политической – должность министра по координации деятельности «Открытого правительства» в кабмине Дмитрия Медведева. Он ее занимал в течение 2021-2018 годов.
Его бизнес закончился из-за долгов, которые начали истребовать кредиторы после возвращения на должность президента Владимира Путина.
Кстати, одним из главных фигурантов уголовного дела по хищению средств «Российской венчурной компании» (под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy) стал еще один белорус, уроженец Гомеля и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Михаил Абызов был его партнером по фонду.
В 2024 году Чучкевич был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.