9 октября 2025, четверг, 13:23
Экс-российский министр с белорусскими корнями может получить еще один срок

1
  • 9.10.2025, 12:26
  • 1,848
Экс-российский министр с белорусскими корнями может получить еще один срок
Михаил Абызов

Он был соратником Чубайса.

Экс-минчанин, когда-то подчиненный Анатолия Чубайса и бывший министр Открытого правительства при Дмитрии Медведеве Михаил Абызов отправлен на арест на 2 месяца в рамках уголовного дела по хищению средств из «Российской венчурной компании».

Нюанс в том, что Михаил Абызов уже с 2023 года отбывает 12 лет, на которые его осудили за вывод денег из компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» и за другие множественные противоправные действия, пишет «Белорусы и рынок».

Свою карьеру Михаил Абызов, родившийся и в детстве живший в Минске, начинал под руководством Анатолия Чубайса. Пиком его бизнес-карьеры стало создание «Группа Е4», ставшей крупным подрядчиком для энергетической отрасли России (у нее были проекты и в Беларуси), а политической – должность министра по координации деятельности «Открытого правительства» в кабмине Дмитрия Медведева. Он ее занимал в течение 2021-2018 годов.

Его бизнес закончился из-за долгов, которые начали истребовать кредиторы после возвращения на должность президента Владимира Путина.

Кстати, одним из главных фигурантов уголовного дела по хищению средств «Российской венчурной компании» (под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy) стал еще один белорус, уроженец Гомеля и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Михаил Абызов был его партнером по фонду.

В 2024 году Чучкевич был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

